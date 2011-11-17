ev+diyalizi+başvuru

Ev Diyalizi Nasıl Oluyor?
Sağlıkla ilgili pek haber girmeyen bendeniz çilekeş editör bir diyaliz hastasıyım ve Geçimimi bu siteden elde ettiğim Reklam Gelirleri ile sağlıyorum. şimdi bunu niye yazdım. Haftada 3 gün diyalize giren biri olarak diyaliz günleri git-gel-dinlen sürecinde patlakhaber ile fazla ilgilenemiyorum. Ama Teknoloji gelişmiş Ev diyalizi çıkmış.
yani hemodiyalizin evde yapılanı. şöylede denebilir home hemodiyaliz yada hemohomediyaliz :)
Eğer Bende home hemodiyaliz yani ev hemodiyalizine geçersem git-diyaliz-gel-dinlen dörtgeninde günde 8-10 saat kaybetmem. gülmeyin.
Diyaliz bilmeyenler için kısa bir açıklama yapalım;
DİYALİZ NEDİR KİMLER DİYALİZE GİRER?
Böbrekleri yeteri kadar çalışmayan insanlar Böbrek Makinası olarak bilinen diyaliz makinesine böbrek fonksiyon kaybı derecelerine
göre Haftada 1 ,2 veya 3 gün olmak üzere 4 , 5, 6, 7 veya 8 er saat diyalize girerler.
konumuza geri dönelim Gülmeyin dedik çünkü diyaliz merkezlerine gidiş 1 saat diyalize giriş ve çıkış 4 buçuk saat tekrar eve dönüş
1 saat 2 veya üç saatte dinlenme çünkü diyalizden ve onca yoldan sonra şekil şemal kayık bir vaziyette eve ulaşıyorsunuz etti mi 8-9 saat yani koca bir gününüz kayboluyor. işte ev diyalizi yani home hemodiyaliz ile günümüzün 3/1 ini hayatımızın 6/1 ini kazanıyoruz.
bu bizim gibi saatleri değerli birileri için çok önemli çünkü biz yaşamak için bedel ödüyoruz. herneyse konumuza dönelim bir başlık daha atalım;
EV DİYALİZİ NEDİR?
Yeni yasalaşan Kanunla artık diyaliz merkezleri evlere diyaliz makinesi ve gerekli tehçizatı kurup hastasının takibini aydan aya
yapabiliyorlar. bunun için size 2-3 aylık bir ev diyalizi eğitimi veriyorlar. iğneleri takmayı setleri makinaya takmayı makina hata uyarılarına karşı yapılması gerekenleri hijyeni mijyeni size öğretiyorlar sonra evinize gelip bakıyorlar şu odayı şöyle şöyle yapın diyorlar herşey uygun olursa gelip su sisteminizi ve diyaliz makinenizi bağlıyorlar. bundan sonra siz ister gece ister gündüz haftada 3 defa ister 4 saat (4 saatten az olmamak üzere) ister 7-8 saat ev diyalizine kendinizi bağlayarak odanızda televizyonunuz veya bilgisayarınızın başında yada ailenizle birlikte ev diyalizine girerek hem daha mutlu hem daha sağlıklı oluyorsunuz hemde günleriniz size kalıyor.
EV DİYALİZİNİN FAYDALARI
Diyaliz merkezlerinde sizin girdiğiniz makineye sizden önce ve sizden sonra girenler olduğu için diyaliz saatleriniz standart olarak 4 saat oluyor oysa hastalığınızın ve kan tahlillerinizin durumuna göre 7 veya 8 saat girmeniz gerekebiliyor. şöyle ki fosfor denen o melun element diyalizin 3. saatinden sonra yavşamaya yani çözünmeye başlıyor. bu nedenle 4 saat diyalizin benim gibi fosforu yüksek hastalara pek faydası olmuyor. dahası diyalize gidişler ve gelişler servisle olduğu için ve servislerde tüp arabası gibi sokak sokak dolaştığı için bir kere diyalize girmeden mahalle aralarında geze geze ambele oluyorsunuz. çıkışlarda da kış günlerinde hasta indir hasta bindir soğuk kapıyorsunuz. diyaliz girişlerinde ve çıkışlarında servise yetişmek için acele davranıyorsunuz kolunuzun kanı tam durmadan sıkıca paketlenip servise gönderiliyorsunuz. diyaliz çıkışı bitkin bir halde servislerle ara sokak trafik dur kalk işkencesi çekiyorsunuz.
daha dahası diyaliz esnasında siz iyi olsanız bile diyalizde ayılan bayılan fenalaşan insanlar sizi psikolojikmen etkiliyor.
siz kötü olunca hemşire diğer hastalarla ilgilendiği için size bakması serum vermesi gecikebiliyor sizin şaftınız iyice kaydıktan sonra size ancak yetişebiliyor. çok çok çok dahası ise zaten başta söylediğim gibi kaybedilen zaman ve buna rağmen girilen 4 saat diyaliz. Şimdi bir ara başlık daha açalım
EV DİYALİZİNİN ZARARLARI
Kısa keseceğim bu konudan sıkıldım. ev diyalizini zararları demiyelim de eksi yönleri diyelim
doktor ve hemşire kontrolunde değilsiniz tamamen kendi kontrolunuzdesiniz bir kaç gün kendinizi makineye bağlarsınız ondan sonra 3 saate inersiniz şişene kadar hiç girmezsiniz gibi tamamen kişilere bağlı eksi yönleri vardır.birde diyelim kötü oldunuz ve çıkış saatiniz geldi sizi çıkaracak kimse de yok ne yapacaksınız o zaman?
EV DİYALİZİ NASIL OLMALI
Şahsen bende ev diyalizine geçeceğim ama ev diyalizi hakkında çekincelerim var bunu ilgili yerlere de yazdım inşallah olumlu cevaplar gelir. ev diyalizi şöyle olursa tadından yenmez
1- JENERATÖR VERİYORLAR MI?
çoğu yerlerde elektirik kesintisi oluyor bu durumda elektirikle çalışan ev diyaliz makinesi ve su sistemleri
çalışmaz. biz kendimiz benzin ile çalışan PATA PATA PATA ses çıkaran jeneratörlerden alsak bile gece gece onun sesine bütün mahalle ayağa kalkar.
2- ELEKTİRİK SU FATURALARI?
Diyaliz mekinesi ve su sistemi elektirik neyse de bir diyalizde 150 litre filan su harcıyor dolayısıyla bizim su faturalarımız bayağı bir destekli gelecek bunu biz mi ödeyeceğiz? durumu olan var olmayan var diyaliz merkezlerinde girenler su faturası filan ödemiyorlar.
3-İĞNELER DİYALİZOR VE SETLER
Diyalize girenler bilir iğne var iğne var bazı iğneler öyle kalitesiz ki adeta kör bıçak gibi damarınıza girerken size acı veriyor batmıyor kesiyor bizlere bu iğnelerden vermesinler bu iğneleri üretenler cezalandırılmalı zaten bir yakalasam onları :)
diyaliz hastalarının hayatları acı dolu zaten bu acıyı kalitesiz malzemelerle katmerlendirmek reva mı?
Diyalizörlerde farklı farklı kalitededir. bizlere diyalizor verirken doktorumuzun tavsiye ettiği diyalizör verilmeli bu diyalizörler dönem dönem değişebilir mesela bir ay 21 lik HF diyalizörle giren bir hasta 1 ay sonra 14 lük LF ile girebilir.
setlerde uzun ve dandik olmamalı bir set ne kadar uzun olursa hastanın kalbine ve pıhtılaşmaya o kadar etkisi olur dediğim gibi bunları diyaliz merkezleri değil hastanın güvendiği doktoru belirlemeli. hasta herşeyi ile doktorun eline bırakılmalı.
4-DiYALİZ YATAKLARI
Diyaliz esnasında ani tansiyon düşüşleri olduğu için ayak kaldırmalar, baş indirmeler hastanın kontrol edebileceği kumandalı bir yatakta olmalı. dün baktım en ucuz diyaliz koltuğu 750 tl bunu alabilecek hasta var alamayacak hasta var. hiç olmazsa alamayacaklara bu yataklar temin edilmeli öyle ranzanın altında evdeki karyolada çekyatta diyaliz olmaz. bari taksit taksit bunu hastalara verseler.
5-TEKRAR İĞNELER
Bu iğne sorununa bir çözüm bulunmalı şah damarımıza kalıcı kateter değil tıpkı anjiokat gibi kola takılan icabında haftada bir değiştirebileceğimiz büyüklüğü orta derecede (yani ne diyaliz iğnesi kadar büyük ne normal iğne kadar küçük olan) anjiokat diyaliz iğneleri yapılmalı. kolay değil haftada 3 gün 2 şerden 6 tane eşek arısı gibi iğneler yiyoruz. eğer dediğim gibi bir anjiokat yapılabilirse haftada bir gider taktırırız. 2 iğne ile bir hafta geçirmiş oluruz. damar ömrümüz de uzar. düşük pompayla diyalize girsek bile diyaliz saatleri uzun olacağı için yine kaybımız azalır.
KİRADAKİ HASTA VE EV DİYALİZİ
Evet bir muamma da burada diyaliz hastalarının içinde ev sahibi olmayanlar var bunlar kiracı oldukları eve ev sahibinden izin alıp
ev diyalizi kurdursalar yarın bir gün taşınma icabederse bu sistemleri söküp götürecekler mi ? öyleyse kim sökecek?
nasıl gidecek bu konularda da hastalara destek olunmalı.
sizlerin de ev diyaliz hakkında söylemek istedikleriniz görüş ve önerileriniz varsa yorum olarak ekleyiniz. inşallah bu haberimizi yetkili bir abi okur da ( :) ) gönlümüze su serpen bir uygulama olur.
EV DİYALİZİ BAŞVURUSU
Ev diyalizi yaptırmak istiyorum evime diyaliz makinesi bağlatmak istiyorum diyalize evde girmek istiyorum diyenler için ev diyalizi başvuru bağlantısını paylaşma hakkımı şimdilik saklı tutuyorum ev diyalizine girmek isteyen diyaliz hastaları haberimizin altına yorum yapabilirler.
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buyurun inceleyin;YanıtlaSil
http://www.fresenius.com.tr/pg35_5.html
merhabalar benim babam 10 senedir şeker ve yüksek tansyon hastası 5 sene ilaçlarla tedavi gördü malum şeker ilaçları böbrekleri yavaş yavaş bitirmiş biz bunu çok geç öğrendik. 4 sene önce babamın şekeri 800 e yükseldi ve komaya girdi şeker gözlere böbreklere ve kalbe vurmuş sol gözü tamamen kapandı görmüyor sağ gözü ise %10 görüyor yani 4 senedir diyalize giriyor. 2 sene önce baybass oldu kalbe giden 4 ana damar tıkalıymış doktor masada kalır ölür durumu çok kötü dedi 6 saat süren ameliyattan sonra 12 saat solunum ciyazına bağlı kaldı şükürler olsun ertesi gün kalktı yürüdü. neyse şimdi yaklaşık 3 aydır diyalize girmiyor babam arabamız yok yeşik kartlı olduğu için serviste vermiyorlar engelli maaşı için başvurduk 1 sene oldu cevap gelmedi yani gözler görmüyor gidiş gelişlerde çok zorlanıyoruz maddi durumda pek iyi değil o yüzden düşündük taşındık bir karar verdik evde diyalize başvurmak istiyoruz fakat diyaliz makinasını devlet mi veriyor biz mi alıyoruz bunları bilmiyoruz. ben yada annem eğitime gideriz ama dediğim gibi diyaliz makinasını devletmi karşılıyor? sizinde dediğiniz gibi elektrik su nasıl olacak? bunlar hakkında en kısa zamanda beni bilgilendirirseniz çooookk sevinirim.. hayırlı gecelerYanıtlaSil
cevabınızı alamadım neden??YanıtlaSil
mrb ben aynur demırtas konyalıyım ve 14 yıldır dıyalıze gırıyorum bu ev dıyalızı dedıgınız nasıl olacak ben kalıcı kataterınden gırıyorum ben kendı kendımı nasıl baglayacagım anlamadım ve evde be su sıstemı var nede jenarotor var ne yatak bence cok sacma olur cok hasta ölurYanıtlaSil
arkadaşlar bende bir diyaliz hastasıyım ve 3 aydır da evde kendim yapıyorum. başvuru için sizin bir şey yapmanıza gerek yok. bağlı olduğunuz klinik bu işleri hallediyor. yanlız başvurudan önce sizin kendi başınıza iğneyi girmeniz makineyi setlemeniz ve hata mesajlarına müdahale edebilmelisiniz. Siz bunları yapamıyorsanız evde olan aileden biride öğrenebilir. birinci kural bu. 1 ay boyunca klinikte bütün işlemleri kendiniz yapıyorsunuz. başarılı olursanız hemen ev diyalizi için gerekli işlemlere başlıyorlar 2 ile 5 ay içinde her şey uygunsa evde başlayabilirsiniz. sorularınız facebookta evde diyaliz grubuna yazabilirsinizYanıtlaSil
makine ücretsizYanıtlaSil
malzemeler aylık olarak eve teslim ediliyor ücretsiz
su'da özürlülere %40 indirim var (istanbul için yazıyorum bazı illerde bedava)iski'ye özürlü belgesi ile başvuru yapmanız gerek
Elektrik de sadece şehit yakınlarına indirim varmış. Ben gerekli bütün kurumlara cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı kadar yazdım. ama tek başıma sesim çıkmadı ne kadar çok başvuru olursa elektrikte de indirim alabiliriz. En son faturam su: 56 TL, elk: 113 TL (5 kişilik bir aileyiz. 2 si bebek)