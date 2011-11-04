Opera mobil ile içerik ekleme denemesi

patlakhaber her alanda kendini geliştirmeye devam ediyor ışte bu gördüğünüz konu da opera mobil internet tarayıcısı ile sitemize eklenmiştir konuyu sitemize eklemek için kullandığımız cep telefonu daha önceden nokia 6120 c ydi ve onunla Blogger olsun Wordpress olsun hangi siteye içerik eklersek ekleyelim zorluk yaşamıyorduk tek sorun 2 inçlik küçük ekran boyutuydu şimdi elimdeki cihaz ise 3.3 inçlik süper amoled ekranlı samsung s8500 wave ve bunda birçok tarayıcı ile içerik eklemeyi denedik dolphin ucweb bolt hiçbiri efsane mobil tarayıcı opera mini gibi pratik hızlı ve güzel değil opera mininin bada telefonlara uyarlanmış bu modelini badaturkiye .com dan indirdik şimdi birde icerige fotoğraf eklemeyi deneyelim
resim url olarak kolay ekleniyor fakat telefondan bir resim secip konuya eklemek biraz zor çünkü resim yükle butonu çok küçük ve resim yükledikten sonra düzenleme penceresi açılmıyor tabi biz bunları opera mini görünüm ayarlarını tek sutun görünüm yaparak yazdık öbür türlü daha zor yazılar içiçe giriyor neyse opera mini Wordpress e içerik eklemek de kullanmak için test edildi onaylandi konuyu yayımlamak için sabırsızlanıyorum. iyi geceler
Aa resmi düzenle penceresi en alta gelmiş oley
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