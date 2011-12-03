cebimde carrier iq var mi nasil anlarim

Cep telefonumda carrier iq yüklü mü? Nasıl Anlarım
CARRİER İQ (TAŞIYICI ZEKA AKIL) NEDİR
haberi az önce okudum Carrier iq diye cep telefonları içine gömülü bir sistem varmış ve kişilerin bütün bilgilerini kaydediyormuş. banka hesap bilgilerini
rehberdeki telefon numaralarını mesajlarını sesli aramalarını dinler mi bilmiyorum ama işte bu carrier iq olayını duyduktan sonra işkillendim. ilk aklıma gelen şey cebimde carrier iq var mı acaba? oldu. hemen haberini patlatıp konuya çözüm aramaya başlıyorum. ama önce sizlere carrier iq nedir hangi telefonlara yüklenir kim tarafından yüklenir onun haberini paylaşalım bende o arada cebimde carrier iq var mı onu araştırayım
CARRİER IQ NEDİR?
Tarihin En büyük mobil skandalı diye lanse edilen Carrier iq hızla büyüyen Android ve blackberry salgının önünü kesmek için mi geliştirildi bilinmez ama Carrier iq haberlerinde iphone veya nokia yada windows mobile smart phone dan hiç bahsedilmiyor. efendim okuduğum haberlerin kısaca size özetini geçeyim carrier iq nedir öğrenmek için ottan boktan yazılar okumayın biliyorum okumayı fazla sevmiyorsunuz. Carrier IQ üçüncü parti bir istatistik hizmeti. Cep üreticileri ve mobil operatörler, ürünlerini geliştirebilmek ve karar alabilmek için ceplerin nasıl kullanıldığına dair bilgi edinmek isterler. "Gömülü analiz şirketi" olarak anılan Carrier IQ da bu işi görüyor ve şirketlere müşterilerin bilgilerini sağlıyor. CARRİER İQ KİM TARAFINDAN TELEFONA YÜKLENİR; Cep telefonu üreticisi veya Mobil operatörler tarafıdan yüklenir. yani android bada ios iphone symbian nokia veya Windows mobile gibi yazılım tarafına bakanlar tarafından değil cep telefonunun üreticisi tarafından veya vodafone avea turkcell gibi cep telefonu operatörleri tarafından telefonlara izinsiz yüklenir. bu arada symbian nokia, iphone ios samsung bada blackberry zaten aynı zamanda birer telefon üreticileridir. burada bir ünlem koymak gerek !. HANGİ TELEFONLARDA CARRİER IQ VAR? Nokia da carrier iq var mı? İPHONE DA (Ayfonda) carrier iq casus programı var mı? Blackberry de carrier iq var mı? Androidde carrier iq var mı? Bada da Carrier iq var mı? Windows da CARRIER IQ mu var carrier iq haberde görünene göre yazılım değilde telefon üretenler ve operatörler tarafından yüklendiğine göre yukarda sadece yazılım üreten tek bir marka var Android. diğerleri yazılımla telefonu bir arada üretiyorlar. KAÇ TELEFONDA CARRIER IQ YÜKLÜ carrieriq sitesinde canlı bir sayaç mevcut ve şu an baktım 141 milyondan fazla telefonda carrier ig yüklü. ve sayac bizim doğalgaz sayacı gibi fırıl fırıl dönüyor
CARRİER IQ TESPİT KALDIRMA UNINSTALL
şimdi siz bunu da ararsınız diye alt başlık attım. henüz böyle bir şey mevcut değil yani hangi telefonda var telefonun neresinde var rom değiştirsem format atsam düzelir mi? carrier iq telefondan nasıl kaldırılır carrier iq hack yapılır mı nasıl yapılır bunlar muamma. ilerleyen günlerde bunun da cılkı çıkar bizde buraya sıvarız inşallah.
CARRİER IQ DAN KORUNMA YOLLARI
Başlık komik oldu biliyorum ama düşündüm de carrier ıq aslında cep telefonlarının nasıl kullanıldığını analiz etmek için ve ürünü geliştirmek için yüklenilen bir program yani bir zararı yok gibi şayet benim telefonumda da yüklüyse ve bende korunmak istersem Akıllı telefon değil akılsız bir telefon alırım konuşmalarımı mesajlarımı onunla yaparım. akıllı telefonla ise sadece nette gezerim önemsiz mail kutularımı eklerim yatarken kapatırım simkartta numara tutmam filan yani. ee artık bu haberden sıkıldım.
haberi patlatıyorum. sizde bişeyler biliyorsanız yorum patlatın
bu arada decrease your queswork türkçe ne demekYanıtlaSil
varsayımlarını azaltmak
increase your IQ da türkçe olarak zekanı artırmak demek.
donanım haberde okuduğum habere göre apple ios 4 ve 3 cihazlarda carrier iq kullandığını ama ios5 de kullanmadığını itiraf etmiş.YanıtlaSil
acaba diyorum buda bir pazarlama taktiği mi he?
durun bakalım biraz daha araştıralım.
bu arada carrier ne demek diye arayanlar için carrier taşıyıcı nakliyeci ulaştırıcı ulak hamal gibi anlamlara geliyor araştırmalara devam patlakhaber.YanıtlaSil
tech crunc sitesinde yazana göre HTC AT & TT O2 Samsung cihazlarında daYanıtlaSil
taşıyıcı iq yanı carrier iq tespit edilmmiş.
Chpwn isimli bir iphone hackeri iphone 3 de taşıyıcı iq yani carrier ıq nun yolunu bulmuş. blogunda yazdığına göre carrier iq iphondaYanıtlaSil
iOS 3: /usr/bin/IQAgent
iOS 4 and 5: /usr/bin/awd_ice2 or /usr/bin/awd_ice3
klasörleri altındaki dosyalardaymış. ben onun yalancısıyım ay fondan hiç anlamam
hatta iphone 5 de de bulunduğunu iddia etmiş işte iphone 5 de carrier iq dosya yolu yani taşıyıcı zeka nın iphone5 deki yeriYanıtlaSil
iOS 3: /var/logs/IQAgent
iOS 4: /var/wireless/Library/Logs/IQAgent
iOS 5: /var/wireless/Library/Logs/awd
carrier iq-which-phones-are-infected-and-how-to-remove-itYanıtlaSil
evet iphone ve android için carrier iq kaldırıcı kayıtları silici program varmış androidde pro sürümü 1 dolarmış.
carrier iq uninstaller bu günlük bu kadar android markette programın adı şu:
Logging TestApp Pro Key - ROOT
patlakhaber sundu.