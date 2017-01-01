iett hareket saatleri 122M Şahinbey mecidiyeköy

iett hareket saatleri 103 ŞAHİNBEY-KABATAŞ hattı
bu hat kaldırılmıştır. Şahinbey den Avrupa yakasına sadece 122M Şahinbey - Mecidiyeköy otobüsü kalmıştır.
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