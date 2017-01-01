iett hareket saatleri 122M Şahinbey mecidiyeköy iett hareket saatleri 103 ŞAHİNBEY-KABATAŞ hattı

bu hat kaldırılmıştır. Şahinbey den Avrupa yakasına sadece 122M Şahinbey - Mecidiyeköy otobüsü kalmıştır.



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İETT MECİDİYEKÖY - ŞAHİNBEY 122M 10 otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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bu hat kaldırılmıştır. Şahinbey den Avrupa yakasına sadece 122M Şahinbey - Mecidiyeköy otobüsü kalmıştır.iett 122m mecidiyeköy şahinbey hareket saatleri için tıklayınız.Haftaiçi haftasonu şahinbeyden kalkış saatleri mecidiyeköyden kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 122m sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.mecidiyeköyden pazar günü son otobüs kaçta, şahinbeyden pazartesi ilk otobüs hareket saati 10 bostancı-ümraniye haftaiçi-haftasonu hareket saatleriİETT MECİDİYEKÖY - ŞAHİNBEY 122M 10 otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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