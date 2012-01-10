10m saatleri 10 üMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ - BOSTANCI Otobüs Hareket saatleri

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İETT BOSTANCI - ÜMRANİYE 10 otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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Haftaiçi haftasonu Ümraniyeden kalkış saatleri bostancıdan kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 11çb sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.Ümraniyeden pazar günü son otobüs kaçta, bostancıdan pazartesi ilk otobüs hareket saati 10 bostancı-ümraniye haftaiçi-haftasonu hareket saatleriİETT BOSTANCI - ÜMRANİYE 10 otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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