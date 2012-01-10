10m saatleri

10 üMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ - BOSTANCI Otobüs Hareket saatleri


Haftaiçi haftasonu Ümraniyeden kalkış saatleri bostancıdan kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 11çb sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
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