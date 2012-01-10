10s saatleri - 10B Altbostancı - Kadıköy hareket saatleri

10S Kadıköy Altbostancı Otobüs Hareket saatleri
Artık böyle bir otobüs yok onun yerine Kadıköyden iett ile AltBostancıya gidebileceğiniz Alt Bostancıdan Kadıköye istanbul kart ve akbil ile gidebileceğiniz 10B Hat nolu Kadıköy İskele - Alt Bostancı otobüsü var.
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