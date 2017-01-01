iett 112 Bostancı Taksim hareket saatleri

112 BOSTANCI-TAKSİM Otobüs Hareket saatleri

bu otobüs 129T Bostancı Taksim olmuştur. ÜSTBOSTANCI dan taksim Gümüşsuyu Peronlara gider.Haftaiçi haftasonu üstbostancıdan kalkış saatleri taksimden gümüşsuyundan kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 129t sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.TAKSİM - BOSTANCI 129T otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.