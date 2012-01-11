11d saatleri

İETT 11D KURAN KURSU - MARMARAY ÜSKÜDAR Otobüs Hareket saatleri
Haftaiçi haftasonu İnkilap mahallesi kuran kursundan kalkış saatleri marmaraydan kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 11m sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
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