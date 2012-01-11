11E saatleri iett

11E ESATPAŞA - ÜSKÜDAR MARMARAY Otobüs Hareket saatleri

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Kardeş biliyorum soğukta, sıcakta, yağmurda, durakta beklerken otobüsün saatini öğrenmek için site site dolaşmak iyi bişey değil ama inan seni doğru bağlantıya göndermek için bu konuyu açıyorum çünkü mobil iett gov un istediğin sayfası arama sonuçlarında çıkmıyor bende durakta telefonla ararken saç baş yoluyorum. cepten de mobil iett den hat arayıp bulmak ta tam bir işkence. android marketteki uygulaması ise saatler değiştiğinden beri güncellenmiyor osuruk gibi. onun için yazının sonunda direkt istediğin 11E otobüsünün hareket saatleri var.mobil iett 11E otobüsü saatleri hareket saati ÜSKÜDAR MARMARAY-ESATPAŞA 11E NOLU HAT