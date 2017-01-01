393lü telefon numarasi neresi

+393 lü telefon numaraları ile Dolandırıcılık

etiketler;393 lü telefon numarası neresi, 393 nerenin telefon kodu,+393lü tel kodu,393 tel kodu nereye ait,+393lü aramalar,+393lü cevapsız çağrılar

Emniyetin uyardığı star gazetesinin haber yaptığı 393 nolu telefon sahtekarlığı tuzağına düşmeyin.Adana Emniyet Müdürlüğü, cep telefonu veya gelen aramayı görüntüleyen sabit telefonlara + 393 koduyla bırakılan cevapsız çağrılar konusunda vatandaşı uyardı.+ 393 belirtilen kodla başlayan numaralarınile ücretlendirildiğini belirten emniyet birimleri, yeni dolandırıcılık yöntemi hakkında telefon kullanıcılarını bilgilendirmek için broşür basıp dağıttı.(+359 da var 359 Hangi ülkenin kodu Bulgaristanın)Dolandırıcıların telefon açarak, "Klonlanan telefon hattınızdan terör örgütleri ile görüşülmüş. Bunu düzeltmemiz için kontör yollamanız veya bankaya para yatırmanız gerekiyor..." sözleriyle başlayarak uyguladığı yöntem yeteri kadar deşifre edilince, bu kez +393 koduyla başlayan bir sistem geliştirildi.Bu kod ile başlayan cevapsız çağrıyı merak edip arayan vatandaşlar, 'Alo' tuzağına düşerek görüşmenin dakikasına 50 dolar ödemek zorunda kalıyor.Son zamanlarda şikayetlerin artması üzerine bir broşür bastıran Adana Emniyet Müdürlüğü, telefon kullanıcılarına uyarıda bulundu. +393 ön koduyla başlayan numaralardan bırakılan çağrının dikkate alınmaması gerektiğini belirten emniyet birimleri, arama yapılması halinde aramayı yapan kişinin meraklı vatandaş olduğu için işlemin yasal olduğunu ve sonradan bir itiraz hakkı bulunmadığını belirtti.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri ise +393'le başlayan numaralara karşı aramaların durdurulmasının mümkün olmadığını belirterek, "Çünkü bu İtalya'ya yapılacak aramaların engellenmesi sonucunu doğuracaktır" açıklamasını yaptı. Dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı saptanan bazı numaralar şöyle:"+393-1057384+393-193260006+393-193260016+393-193260024+393-393193260030+393-193260039"STAR HABER