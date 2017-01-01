bin dereden su getirsem arınamazsın yıldız tilbe dinle indir

Yıldız Tilbe Bin Dereden su getirsem arınamazsın Sözleri

Bu parçayı 8 zayıf getircek olmasına rağmen halâ la liga dan bahseden arlanmaz yeğenime armağan ediyorum.ben bu parçayı ona göre yorumluyorum2 mısra şiiri ezberleyemedin1000 dereden su getirsen yaranamazsın.sussam olmaz konuşsam anlamazsınSana bir canım kaldı verirsem rahatlar mısın?ama önce yıldız tilbeninsöylediği bu parçanın sözlerini sonra da video klibini paylaşalım. patlakhaber eski pop şarkıları paylaşmaya devam ediyor.Yıldız tilbenin söylediği bin dereden su getirsem isimli parçanın mp3 ünü konunun en altındaki linkten indirebilirsiniz.daha ne olsun parça videosu var sözleri varSen bana gönlündeki bagdan bir cicek veremedinSeninmis bu zalim kalbim kimseyi sevemedimAsk her mekanda hakliydi zaman farkliydiGülmedim yüzünden zalim askin cezan mi?Sen bensiz bir dag olsan yikilirdin yarBen sensiz viraneyim kalbimde hasarBelki gercege döner verdigim sözlerBiraz gercekten sevsen ölürmüydün yar?Bin dereden su getirsem arinamazsinSussam olmaz konussam duymaz anlamazsinSevmekle hakkindan gelmek mümkün mü söyleSana bir canim kaldi verirsem rahatlarmisin?