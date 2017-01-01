bin dereden su getirsem arınamazsın yıldız tilbe dinle indir

Yıldız Tilbe Bin Dereden su getirsem arınamazsın Sözleri
Bu parçayı 8 zayıf getircek olmasına rağmen halâ la liga dan bahseden arlanmaz yeğenime armağan ediyorum.
ben bu parçayı ona göre yorumluyorum
2 mısra şiiri ezberleyemedin
1000 dereden su getirsen yaranamazsın.
sussam olmaz konuşsam anlamazsın
Sana bir canım kaldı verirsem rahatlar mısın?
ama önce yıldız tilbenin
söylediği bu parçanın sözlerini sonra da video klibini paylaşalım. patlakhaber eski pop şarkıları paylaşmaya devam ediyor.
Yıldız tilbenin söylediği bin dereden su getirsem isimli parçanın mp3 ünü konunun en altındaki linkten indirebilirsiniz.
daha ne olsun parça videosu var sözleri var
YILDIZ TİLBE BİN DEREDEN SU GETİRSEM SÖZLERİ
Sen bana gönlündeki bagdan bir cicek veremedin
Seninmis bu zalim kalbim kimseyi sevemedim
Ask her mekanda hakliydi zaman farkliydi
Gülmedim yüzünden zalim askin cezan mi?
Sen bensiz bir dag olsan yikilirdin yar
Ben sensiz viraneyim kalbimde hasar
Belki gercege döner verdigim sözler
Biraz gercekten sevsen ölürmüydün yar?
Bin dereden su getirsem arinamazsin
Sussam olmaz konussam duymaz anlamazsin
Sevmekle hakkindan gelmek mümkün mü söyle
Sana bir canim kaldi verirsem rahatlarmisin?