çok konuşma dır dır etme mahsun kırmızıgül dinle indir

Mahsun Kırmızıgül dır dır etme vır vır etme dinle izle mp3 indir


Patlakhaber çok sevdiği eski şarkıları paylaşmaya devam ediyor. bu parçayı da sözlerindeki uyum nedeniyle
evde çocuklara kızıp kızıp başımın etini yiyen kardeşime hediye ediyorum. önce sözleri sonra youtube video klibi en son da
çok konuşma dır dır etme mp3 ünü indireceğiniz bağlantıyı paylaşacağım.

Mahsun kırmızıgül dırdır etme sözleri dinle mp3 indir
MAHZUN KIRMIZIGÜL ÇOK KONUŞMA VIR VIR ETME DIRDIR ETME SÖZLERİ
Yemek yapmayı bilmezsin
Ütüden anlamazsın
İki dakika geç kalsam
Hesap kitap sorarsın

Çok konuşma kem küm etme
Yüreğimi tüketme
Sevdiğimi inkar etme
Allahın var mı senin
Vır vır etme dır dır etme
Canımı sıkma benim
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin

İki tatlı söz etmezsin
Güler yüz göstermezsin
Ne öptürür ne öpersin
Allahın varmı senin...





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