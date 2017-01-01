çok konuşma dır dır etme mahsun kırmızıgül dinle indir

Mahsun Kırmızıgül dır dır etme vır vır etme dinle izle mp3 indir

Patlakhaber çok sevdiği eski şarkıları paylaşmaya devam ediyor. bu parçayı da sözlerindeki uyum nedeniyleevde çocuklara kızıp kızıp başımın etini yiyen kardeşime hediye ediyorum. önce sözleri sonra youtube video klibi en son daçok konuşma dır dır etme mp3 ünü indireceğiniz bağlantıyı paylaşacağım.Yemek yapmayı bilmezsinÜtüden anlamazsınİki dakika geç kalsamHesap kitap sorarsınÇok konuşma kem küm etmeYüreğimi tüketmeSevdiğimi inkar etmeAllahın var mı seninVır vır etme dır dır etmeCanımı sıkma benimSevdiğime pişman etmeAllahın varmı seninİki tatlı söz etmezsinGüler yüz göstermezsinNe öptürür ne öpersinAllahın varmı senin...