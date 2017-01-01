iett hareket saatleri 11H Beykoz Ümraniye sefer saatleri İETT 11H Ortaçeşme-Ümraniye hareket saatleri

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BEYKOZ ORTAÇEŞME ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ 11H otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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Haftaiçi haftasonu ümraniyeden kalkış saatleri ortaçeşmeden kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 11m sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.BEYKOZ ORTAÇEŞME ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ 11H otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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