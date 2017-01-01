patlakhaber sitemizde iett otobüs sitesinin otobüs hareket saatlerini tek tek açıyoruz ve siz değerli patlak haber okurları mobil durumda yani duraklarda otobüs beklerken yada misafirlikte bir yerden bir yere giderken hafta içi veya haftasonu otobüsünüzün ilk durağından saat kaçta kalkacağını, en son otobüsün kalkış saatlerini cep telefonunuzdan iett otobüs hareket saatleri nin güncel olması çok önemli onun içinde konunun sonuna iett otobüs hareket saatleri konumuzun ilgili iett otobüs gov tr sitesinin sayfasına bağlantı veriyoruz. yani buradaki hareket saatleri ocak 2012 de açılmıştır ve sizi bir iki ay idare eder bir iki ay sonra yani mart 2012 veya nisan 2012 de iett otobüs hareket saatleri sayfalarımızdan birine geldiğinizde konunun altındaki iett otobüs govtr sayfasına tıklayarak o zamanın en güncel otobüs kalkış saatlerini bulabileceksiniz. şimdi bu konu sonuna size iett otobüs hareket saatleri olarak sitemizde yeralan iett hareket saatleri kategorimize link vereceğim. iett otobüs hareket saatleri ile ilgili son bir açıklama daha yapmak istiyorum iett otobüs hareket saatleri demek cep telefonunuzdan iett hareket saatleri sayfasına girdiğiniz zaman bomboş bir ekran görmeyeceksiniz demektir. Patlakhaber iett otobüs hareket saatleri o hattın ismini ve hareket saatlerini içeren cep uyumlu Mobil sayfayı görmenizi sağlar böylece sadece google a 11e hareket saatleri patlakhaber yazarak site site dolaşmadan mobil olmayan iett internet sitesinde cepten sayfa sayfa dolaşmadan kontur bakiye yemeden ilgili sayfaya gelirsiniz. ve sayfamızın ortalama boyutu 110kb dir yani hem çabuk yüklenir hemde içerik mevcuttur. cep telefonunuzun ekran genişliğine göre iett otobüs hareket saatleri sayfasındaki listeyi tam görüntüleyebilmek için telefonunuzu yatay moda veya tam sayfa moda alabilirsiniz. Patlakhaber iett otobüs hareket saatleri sayfaları cep uyumlu sayfalardır asgari 240x320 çözünürlükteki ekranlı bir telefonla iett otobüs hareket saatleri sayfamızı görüntüleyebilirsiniz.
girdiğinizde görebileceğiniz şekilde açıyoruz. tabii bu
işte sitemizde yeralan iett otobüs hareket saatleri sayfalarının listesi hat numaraları ve saatleri
110:KADIKÖY-TAKSİM
112:BOSTANCI-TAKSİM
11A:ÜSKÜDAR-ALEMDAR
11C:ÜSKÜDAR-EMNİYET MAHALLESİ
11CT:ÜMR.DEVLET HAST.Ç.BAŞI-KAVACIK
11ÇB:ÜMRANİYE - ÇAVUŞBAŞI - KAVACIK
11D:ÜSKÜDAR-İNKİLAP MAH.
11E:ÜSKÜDAR-ESATPAŞA
11G:ÜSKÜDAR-YENİDOĞAN
11H:ORTAÇEŞME-ÜMRANİYE
11K:ÜSKÜDAR-KAZIM KARABEKİR MAH.
11L:ÜSKÜDAR-BULGURLU MAHALLESİ
11M:ÜSKÜDAR-MUSTAFA KEMAL MAH.
iett otobüs hareket saatleri 11P:ÜSKÜDAR-S.GAZİ EMEK MAH
11ST:ÜSKÜDAR-SEYRANTEPE
11T:ÜSKÜDAR-TÜRKİŞ BLOKLARI
11Ü:ÜSKÜDAR-ÜNALAN MAHALLESİ
11ÜS:ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ
iett sefer saatleri 11V:ÜSKÜDAR-VEYSEL KARANİ
11Y:ÜSKÜDAR-YAVUZTÜRK MAHALLESİ
12:KADIKÖY-ÜSKÜDAR iett hareket saatleri 12
120M:KADIKÖY-MECİDİYEKÖY
121A:BEYKOZ-MECİDİYEKÖY
121B:KAVACIK-MECİDİYEKÖY
122B:YENİDOĞAN-MECİDİYEKÖY
122C:TEPEÜSTÜ-MECİDİYEKÖY
iett otobüs kalkış saatleri 122L:TEPEÜSTÜ-METRO-1. LEVENT
122M:Ş.ŞAHİNBEY-MECİDİYEKÖY
122S:SULTANBEYLİ-4.LEVENT METRO
125:KADIKÖY-BOĞAZİÇİ ÜNV-R.HİSARÜSTÜ
129L:KOZYATAĞI-4.LEVENT METRO
129T:ÜSTBOSTANCI-TAKSİM
12A:KADIKÖY-ÜSKÜDAR
12C:ÜSKÜDAR-ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
12H:KADIKÖY-HAREM-ÜSKÜDAR
13:KADIKÖY-ÇAKMAK MAH-ATAŞEHİR
iett otobüs sefer saatleri 130:KADIKÖY-TUZLA
130A:KADIKÖY-TUZLA
130Ş:KADIKÖY-ŞİFA MAH
130T:TUZLA-AYDINLI TOKİ KONUTLARI
131:SULTANBEYLİ-ÜMRANİYE
131A:A.YESEVİ MAH-ÜMRANİYE
131B:ÇİFTLİK MAH-ÜMRANİYE
131C:SULTANBEYLİ-ÜMRANİYE-SANTRAL
131ÇK:ÇEKMEKÖY-KARTAL
131T:TAŞDELEN-İMES-ÜMRANİYE-BEREKET SİTESİ
131TD:TAŞDELEN-ÜMRANİYE-SANTRAL
131V:V.KARANİ-YAKACIK-KARTAL
131YD:YENİDOĞAN-ÜMRANİYE-BEREKET SİTESİ iett hareket saatleri 131yd
131YS:YENİDOĞAN-İMES-ÜMRANİYE-SANTRAL
132:KARTAL-TEPEÖREN-AKFIRAT
132A:KARTAL-SULTANBEYLİ
iett otobüs sefer saatleri 132B:KARTAL-AKFIRAT EVLERİ
132C:SULTANBEYLİ-YAKACIK-KARTAL
132D:KARTAL-BALLICA-KURTDOĞMUŞ
132E:KARTAL-KURNAKÖY-EMİRLİ
132F:KARTAL-ESENLER
132K:KARTAL-SULTANBEYLİ
132P:KARTAL-VEYSELKARANİ MAH
132S:KARTAL-YENİDOĞAN
132V:KARTAL - SULTANBEYLİ - BATTALGAZİ MAH.
133:KARTAL-GÜZELYALI
133A:KARTAL-AHMET YESEVİ MAHALLESİ
133AK:KARTAL - AKFIRAT
133F:YEDPA-FINDIKLI MAH-MALTEPE-CEVİZLİ
133G:KARTAL-GÜLENSU MAH
133GP:KARTAL-GÖÇBEYLİ
133K:KARTAL-KAVAKPINAR
133M:TUZLA-ŞEKERPINAR MAH
iett otobüs sefer saatleri 133P:TEPEÖREN-TUZLA
133Ş:KARTAL-ŞEKERPINAR MAHALLESİ
iett kalkış saatleri 133T:BOSTANCI-TUZLA
133TK:KARTAL - AYDINLI TOKİ KONUTLARI
134:KARTAL- AYDOS HİLAL KONUTLARI - SULTANBEYLİ
134BK:KARTAL-ALTBOSTANCI
134CK:KARTAL - CEZAEVİ
134DK:KARTAL-ESENKENT
134GK:KARTAL-GÜMÜŞPINAR MAH.
134K:KARTAL-KURFALI MAH.
134TK:KARTAL-TOPSELVİ
134UK:KARTAL-U.MUMCU MAH.
134YK:KARTAL-YAKACIK iett hareket saatleri 134yk
135:KAVACIK-POYRAZKÖY
135A:KAVACIK-GÖRELE MAH-ACARKENT
135G:TOKATKÖY-ÇAVUŞBAŞI
135K:ORTAÇEŞME-KARLIKTEPE
136:KAVACIK-ALİBAHADIR-
137:BEYKOZ-RİVA-CUMHURİYETKÖYÜ
138:ÜMRANİYE-ÖMERLİ-CUMHURİYET KÖYÜ
139:HAREM-ŞİLE
iett otobüs sefer saatleri 139A:HAREM-ŞİLE-AĞVA
139D:ŞİLE - DEĞİRMEN ÇAYIRI
139H:AĞVA - HACIKÖY - AĞVA
139T:TEPEÜSTÜ-ŞİLE
139U:ŞİLE - ÜVEZLİ
13A:ALTUNİZADE-ÇAKMAK MAHALLESİ
13AB:ALTUNİZADE-ATAŞEHİR-ÜSTBOSTANCI
13B:YENİŞEHİR-KADIKÖY
14:KADIKÖY-YENİDOĞAN
142:BOĞAZKÖY MAH.- AVCILAR METROBÜS
142A:BOĞAZKÖY MAH.- AVCILAR METROBÜS
142F:YEŞİLKENT- AVCILAR METROBÜS
143:KÜÇÜKÇEKMECE- Y.B.METRO
145:İ.MARMARA EVLERİ - AKSARAY
145A:İHLAS MARMARA EVLERİ-AVCILAR METROBÜS
145M:BEYLİKDÜZÜ -MECİDİYEKÖY(Ç.KATLI)
145T:BEYLİKDÜZÜ-TAKSİM(ÇİFT KATLI)
146:BOGAZKÖY MH.-BAHÇEŞEHİR-BAKIRKÖY
146B:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - EMİNÖNÜ
146M:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - MECİDİYEKÖY
146T:BOĞAZKÖY MH.-BAHÇEŞEHİR-YENİKAPI
147:ŞAHİNTEPESİ - AVCILAR
iett otobüs hareket saatleri 14A:KADIKÖY-ALEMDAR
14AK:ALEMDAR-ZİVERBEY-KADIKÖY
iett kalkış saatleri 14B:ADEM YAVUZ MAH-ZİVERBEY-K.KÖY
14BK:PARSELLER M.-UZUNÇAYIRMETROBÜS- KADIKÖY
iett sefer saatleri 14C:KADIKÖY-ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
14ÇK:KADIKÖY-Ş.ŞAHİNBEY
14D:KADIKÖY-İNKİLAP MAH.
14DK:İNKİLAP MH-ÜMRANİYE-LİBADİYE CD-KADIKÖY
14E:KADIKÖY-K.KARABEKİR MAHALLESİ
14ES:KADIKÖY-ESENŞEHİR
14F:KADIKÖY-KÜPLÜCE MAH
14K:KADIKÖY-KAZIM KARABEKİR MAH.
14KS:KADIKÖY-GÖLET-SULTANBEYLİ
14M:KADIKÖY-KAVACIK-YENİ CAMİ
14R:KADIKÖY-RASATHANE
14S:KADIKÖY-SULTANBEYLİ
14ŞB:KADIKÖY-Ş.ŞAHİNBEY MAH
14Y:KADIKÖY-YAVUZTÜRK MAHALLESİ
15:ÜSKÜDAR-BEYKOZ
150:HACIOSMAN METRO-SARIYER-RUMELİ FENERİ
151:HACIOSMAN METRO-SARIYER-DEMİRCİKÖY-KİLYOS
152:HACIOSMAN METRO-SARIYER-ZEKERİYAKÖY-KISIRKAYA
153:BAHÇEKÖY-SARIYER
15A:KAVACIK-ANADOLU KAVAĞI
15B:ÜSKÜDAR-GÜZELTEPE-ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ
iett hareket saatleri 15BK:KADIKÖY-BEYKOZ
15C:ÜSKÜDAR-FERAH MAHALLESİ
15ÇB:KÜÇÜKSU-ÇAVUŞBAŞI-ÇENGELDERE
iett otobüs kalkış saatleri 15ÇK:KADIKÖY-GÜZELTEPE
15D:KAVACIK-DERESEKİ-HALAYIKDERE-A.FENERİ
15E:KÜÇÜKSU - TEKKE MEVKİİ
15F:KADIKÖY-BEYKOZ
15H:ÜSKÜDAR-HEKİMBAŞI
15K:KİRAZLITEPE-ÜSKÜDAR
15KÇ:ÜSKÜDAR-ÇAVUŞBAŞI
15M:ÜSKÜDAR-KAVACIK-YENİCAMİİ
15N:ÜSKÜDAR-ARKBOYU
15P:ÜSKÜDAR-SOĞUKSU MAHALLESİ
15R:ÜSKÜDAR-RASATHANE
iett otobüs sefer saatleri 15S:ÜSKÜDAR-SULTANMURAT MAH
15ŞN:ÜSKÜDAR-ŞENEVLER
15TY:ORTAÇEŞME-HEKİMBAŞI
15U:ÜSKÜDAR-TUFAN MAHALLESİ
15Y:ÜSKÜDAR-YENİ MAHALLE
16:KADIKÖY-PENDİK
16A:HAREM-PENDİK
iett hareket saatleri 16B:KADIKÖY-TOPSELVİ
16C:KADIKÖY-HİLAL KONUTLARI
16D:KADIKÖY-PENDİK
16F:HAREM-FINDIKLI MAHALLESİ
iett otobüs kalkış saatleri 16K:KADIKÖY-SULTANBEYLİ
16KH:KADIKÖY MARMARA HASTANESİ-KURTKÖY
16M:HAREM-ATAŞEHİR
16S:SABİHA GÖKÇEN H.LİMANI-METROBÜS UZUNÇAYIR
16U:HAREM-U.MUMCU MAH
16Y:KADIKÖY-YEŞİLBAĞLAR
17:KADIKÖY-PENDİK
17K:KADIKÖY-KAVAKPINAR
17L:KADIKÖY-KÜÇÜKYALI LOJMANLARI
17S:BOSTANCI-U.MUMCU MAH
18H:SULTANBEYLİ-SABİHAGÖKÇEN HAVALİMANI
18K:SULTANBEYLİ-KADIKÖY
18M:SULTANBEYLİ-MİMARSİNAN MAH-UZUNÇAYIR-METROBÜS
iett otobüs hareket saatleri 18S:SULTANBEYLİ-METROBÜS-ALTUNİZADE
18Ü:SULTANBEYLİ-ÜSKÜDAR
19:KADIKÖY-Y.TEPE ÜNV.-FERHATPAŞA
19B:KADIKÖY-BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ
19C:KADIKÖY-FERHATPAŞA
19D:ÜMRANİYE-ÜSTBOSTANCI
19E:KADIKÖY-YENİDOĞAN
19ES:KADIKÖY-ESENŞEHİR MAH
19F:KADIKÖY-FINDIKLI MAHALLESİ-YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
iett sefer saatleri 19K:KADIKÖY-KAYIŞDAĞI
19M:KADIKÖY-ATAŞEHİR
19S:KADIKÖY-SARIGAZİ-YENİDOĞAN
iett otobüs kalkış saatleri 19SB:SULTANBEYLİ-BOSTANCI
19T:KADIKÖY-ATATÜRK BULVARI
19V:KADIKÖY-SAMANDIRA
19Y:KADIKÖY-FERHATPAŞA MAH
19Z:KADIKÖY- ZÜMRÜTEVLER
2:ÜSKÜDAR-ÜSTBOSTANCI
202:ÜSTBOSTANCI-TAKSİM
iett hareket saatleri 20D:KADIKÖY-YENİŞEHİR-DUDULLU
20E:KADIKÖY-ESATPAŞA
20K:KADIKÖY-KAZIM KARABEKİR MAH.
20Ü:KADIKÖY-ÜMRANİYE
21A:KADIKÖY-KARTAL
21B:KADIKÖY-K.BAKKALKÖY
21C:KADIKÖY-ESENKENT
21G:KADIKÖY-GÜLENSU MAH
21K:KADIKÖY-KURFALI MAHALLESİ
21U:KADIKÖY-U.MUMCU MAH.
21Y:KADIKÖY-YENİSAHRA-BATI ATAŞEHİR
iett kalkış saatleri 22:İSTİNYE DEREİÇİ - KABATAŞ
222:PENDİK-KARTAL-KADIKÖY
22RE:FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ
iett otobüs sefer saatleri 251:PENDİK-ŞİŞLİ
252:KARTAL-ŞİŞLİ
253:BATI ATAŞEHİR-MECİDİYEKÖY-TAKSİM
256:Y.TEPE ÜNV.- ATAŞEHİR- TAKSİM
25A:RUMELİ KAVAĞI-HACIOSMAN METRO
25E:SARIYER - KABATAŞ
25G:SARIYER-HACIOSMAN-MECİDİYEKÖY-TAKSİM
25H:HACIOSMAN METRO-SARIYER-HAVANTEPE
25L:4.LEVENT-YENİKAPI
iett kalkış saatleri 25T:SARIYER - TAKSİM
25Y: HACIOSMAN METRO-SARIYER-YUNUS EMRE-UYUM SİTESİ
26:DİKİLİTAŞ-EMİNÖNÜ
26A:FULYA MAHALLESİ-EMİNÖNÜ
26B:GAYRETTEPE-EMİNÖNÜ
27E:ŞİRİNTEPE - KABATAŞ
27SE:SEYRANTEPE - KABATAŞ
27T:ŞİRİNTEPE-ŞİŞLİ
28:EDİRNEKAPI - BEŞİKTAŞ
28O:BEŞİKTAŞ-OTOGAR
28T:TOPKAPI - BEŞİKTAŞ
29:PINAR MAHALLESİ - ZİNCİRLİKUYU-METROBÜS
29A:DERBENT MAHALLESİ- BEŞİKTAŞ
29B:FATİH SULTAN MEHMET-4.LEVENT METRO
iett otobüs sefer saatleri 29C:TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ
29D:FERAHEVLER - KABATAŞ
iett kalkış saatleri 29F:FERAHEVLER-4.LEVENT METRO
29GM:MASLAK GAZETECİLER SİTESİ-4.LEVENT METRO
iett hareket saatleri 29M1:HACIOSMAN METRO-FERAHEVLER
29M2:HACIOSMAN METRO-FERAHEVLER
29P:POLİGON MAHALLESİ-4.LEVENT-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS
29Ş:İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ
29T:TARABYAÜSTÜ-4.LEVENT METRO
3:KADIKÖY-BURHANİYE MH
303:SİLİVRİ-YENİBOSNA METRO
303B:SİLİVRİ CEZAEVİ - OTOGAR
304:KUMBURGAZ-YENİBOSNA METRO
30A:BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY
30D:DEREBOYU - YENİKAPI
iett kalkış saatleri 30M:BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY
31:YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - YENİKAPI
319:KADIKÖY-KAYIŞDAĞI MAHALLESİ
31E:YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - EMİNÖNÜ
31K:KUYUMCUKENT-YENİBOSNA METRO
31Y:AYMA KOOP.-YENİKAPI
32:CEVATPAŞA-EMİNÖNÜ
320:ÜSKÜDAR-FERHATPAŞA
320A:HAREM-SAMANDIRA
32A:CEVATPAŞA - BEYAZIT
32M:CEVATPAŞA-MECİDİYEKÖY
32T:CEVATPAŞA - TAKSİM
33:GİYİMKENT - T.REİS - EMİNÖNÜ
336A:BALABAN KÖYÜ-BAYRAMPAŞA METRO
336B:GİYİMKENT - T.REİS - BAKIRKÖY
336Bİ:BOĞAZKÖY-BAYRAMPAŞA METRO
336D:YENİKÖY-EDİRNEKAPI
336E:SULTAN ÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ
336H:HADIMKÖY TOKİ-BAYRAMPAŞA METRO
336İM:İMRAHOR KÖYÜ-BAYRAMPAŞA METRO
336T:TAŞOLUK-EDİRNEKAPI
33B:GİYİMKENT - BİRLİK MH - EMİNÖNÜ
iett otobüs sefer saatleri 33E:ESENLER METRO-BEYAZIT
33ES:ATIŞALANI-EMİNÖNÜ
33M:GİYİMKENT - T.REİS - MECİDİYEKÖY
33Y:YÜZYIL MH.-EMİNÖNÜ
34:AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU
34A:EDİRNEKAPI - SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜSÜ
34G:AVCILAR-SÖĞÜTLÜÇEŞME( METROBÜS )
iett otobüs hareket saatleri 34T:AVCILAR -TOPKAPI
34Z:ZİNCİRLİ KUYU-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME
35:KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ
iett otobüs kalkış saatleri 35A:KOCAMUSTAFAPAŞA - BEYAZIT
35C:KOCAMUSTAFAPAŞA - TAKSİM
35D:KOCAMUSTAFAPAŞA - BALAT
36:KARADENİZ MAHALLESİ - BEYAZIT
36A:CEBECİ MAHALLESİ - VEZNECİLER
36AY:ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO
36B:CEBECİ MAHALLESİ-BOĞAZKÖY
36Bİ:CEBECİ MAHALLESİ-BOLLUCA-İMRAHOR KÖYÜ
36CE:CEBECİ MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
36Cİ:CEBECİ MH-İSTİKLAL MH.
36CY:CEBECİ MAHALLESİ - Y.BOSNA METRO
36E:50.YIL MAH. - BEYAZIT
36ES:ESENTEPE MAH. - BEYAZIT
36HT:CEBECİ MAHALLESİ-TAŞOLUK-HARAÇCI
36KE:KARADENİZ MAH. EMİNÖNÜ
36L:AVRUPA KONUTLARI-BEŞİKTAŞ-KABATAŞ
36M:CEBECİ MAHALLESİ-MECİDİYEKÖY
36S:HABİPLER MERKEZ MAH-BELEDİYE
36T:CEBECİ - TAKSİM
36V: YAYLA MAHALLESİ-VEZNECİLER
37A:YILDIZTABYA- BEYAZIT
iett kalkış saatleri 37E:YILDIZ TABYA - EMİNÖNÜ
37M:YILDIZTABYA-MECİDİYEKÖY
37T:YILDIZTABYA-TAKSİM
iett otobüs sefer saatleri 37Y:YILDIZTABYA - VEZNECİLER
38:YUNUS EMRE MAHALLESİ - BEYAZIT
38B:YUNUS EMRE MAHALLESİ-VEZNECİLER
38E:KÜÇÜKKÖY - EMİNÖNÜ
38Z:ZÜBEYDE HANIM MAH.-BEYAZIT
39:AKŞEMSETTİN MAHALLESİ - BEYAZIT
399B:GÜZELTEPE - EMİNÖNÜ
399C:ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
39B:İMAR BLOKLARI - VEZNECİLER
39Ç:HAMİDİYE MAHALLESİ - BEYAZIT
39D:YEŞİLPINAR - YENİKAPI
39O:YEŞİLPINAR-OTOGAR
39Y:YEŞİLPINAR - VEZNECİLER
3A:KADIKÖY-ÜNALAN MAH.
3B:KADIKÖY-ÜNALAN MAH.
4:KADIKÖY-BOSTANCI
40:SARIYER - TAKSİM
400:BÜYÜKÇEKMECE-YENİBOSNA METRO
400A:BEYKENT HASBAHÇE - YENİBOSNA METRO
400B:OĞUZKENT (BEYKOOP)-Y.BOSNA METRO
400C:BÜYÜKÇEKMECE-Y.BOSNA METRO
401:ÇATALCA-YENİBOSNA METRO
401T:TEPEKENT - Y.BOSNA METRO
iett kalkış saatleri 402:BİNKILIÇ-YENİBOSNA METRO
403:ÇİFTLİKKÖY-YENİBOSNA METRO
404:KARACAKÖY-YENİBOSNA METRO
iett otobüs hareket saatleri 40B:SARIYER-BEŞİKTAŞ
40T:İSTİNYE DEREİÇİ-TAKSİM
41:SARIYER-4.LEVENT METRO
418:HADIMKÖY-YENİBOSNA METRO
41AT:AYAZAĞAKÖYÜ-DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
iett sefer saatleri 41E:AYAZAĞAKÖYÜ - KABATAŞ
41S:SEYRANTEPE - ŞİŞLİ
41SF:SARIYER-F.S.MEHMET MAHALLESİ
41SM:AYAZAĞA GARAJI-4.LEVENT METRO
41ST:SEYRANTEPE - TOPKAPI
42:BAHÇEKÖY-4.LEVENT METRO
429:KIRAÇ-YENİBOSNA METRO
42HM:BAHÇEKÖY-HACIOSMAN
42K:KAZIMKARABEKİR-SARIYER
42KM:KOCATAŞ-4.LEVEND METRO
42KT:KOCATAŞ-SARIYER
42M:BAHÇEKÖY-4.LEVENT METRO
42R:BAHÇEKÖY-RUMELİHİSARÜSTÜ
iett otobüs kalkış saatleri 42T:BAHÇEKÖY-TAKSİM
43:TAKSİM - DİKİLİTAŞ
43R:RUMELİ HİSARÜSTÜ - KABATAŞ
448:MİMARSİNAN-YENİBOSNA METRO
44B:HAMİDİYE MAHALLESİ-EMİNÖNÜ
458:GÜRPINAR-YENİBOSNA METRO
46Ç:ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ
46ÇY:ÇAĞLAYAN - YENİKAPI
46H:HÜRRİYET MAHALLESİ - BEYAZIT
46KY:KUŞTEPE - YENİKAPI
47:YEŞİLPINAR-EMİNÖNÜ
47Ç:GÜZELTEPE - EMİNÖNÜ
47E:BİNEVLER - EMİNÖNÜ
48:GÖKTÜRK - MECİDİYEKÖY
iett hareket saatleri 48A:GÖKTÜRK - TOPKAPI
48B:HASDAL (ARICILAR) - ŞİŞLİ
48H:HAMİDİYE MAHALLESİ - ŞİŞLİ
48N:GÜZELTEPE -TAKSİM
iett otobüs sefer saatleri 48T:HAMİDİYE MAH-TAKSİM
49:YUNUSEMRE MAH. - ŞİŞLİ
49A:AKŞEMSETTİN-ŞİŞLİ
49B:İMAR BLOKLARI-ŞİŞLİ
49G:YUNUS EMRE MAHALLESİ. - ŞİŞLİ
49Y:YEŞİLPINAR - ŞİŞLİ
500A:KADIKÖY-EDİRNEKAPI
500ES:TUZLA-ESENLER
iett otobüs kalkış saatleri 500L:CEVİZLİBAĞ-LEVENT
500T:TUZLA-CEVİZLİBAĞ
52:KONAKLAR MAH- KABATAŞ
522:ALEMDAR-ÇIKSALIN
522B:YENİDOĞAN-TOPKAPI
522ST:SULTANBEYLİ-MECİDİYEKÖY
54Ç:ÇIKSALIN-TAKSİM
54E:OKMEYDANI - EMİNÖNÜ
54HŞ:HASKÖY - ŞİŞLİ - TAKSİM
54HT:HASKÖY - TAKSİM - MECİDİYEKÖY
54K:KULAKSIZ - TAKSİM
54KT:KAPTANPAŞA - DOLAPDERE - TAKSİM
iett otobüs sefer saatleri 54ÖR:ÖRNEKTEPE -TAKSİM
54T:TALATPAŞA MAHALLESİ - ŞİŞLİ
55:GAZİOSMANPAŞA - ŞİŞLİ
559C:RUMELİHİSARÜSTÜ-TAKSİM
55EB:EYÜP-BEYAZIT
55ET:EYÜP ÜÇŞEHİTLER-TAKSİM
55M:EYÜP ÜÇŞEHİTLER-MECİDİYEKÖY
55T:GAZİOSMANPAŞA -TAKSİM
55Y:GAZİOSMANPAŞA-YENİBOSNA METRO
57UL:BEŞİKTAŞ - KURUÇEŞMEÜSTÜ
58A:POLİGON MAH.REŞİTPAŞA-KARANFİLDERE- KABATAŞ
58N:FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ
58S:LEVAZIM MAHALLESİ- KABATAŞ
58UL:ULUS MAHALLESİ - KABATAŞ
iett otobüs kalkış saatleri 59A:İSTİNYE DEREİÇİ-ŞİŞLİ
59B:LEVEND BASIN SİTESİ- ŞİŞLİ
59C:ARNAVUTKÖY-MECİDİYEKÖY
59H:HAREKET SİTESİ - ŞİŞLİ
59K:FATİH SULTAN KARAYOLLARI-ŞİŞLİ
59N:FATİH SULTAN MEHMET- ŞİŞLİ
59R:RUMELİ HİSARÜSTÜ - ŞİŞLİ
59RH:RUMELİHİSARÜSTÜ-İSTİNYE-HACIOSMAN METRO
59RK:RUMELİHİSARÜSTÜ BOĞAZİÇİ ÜNİ-SARITEPE KAM ARIKÖY
59RS:SARIYER-RUMELİHİSARÜSTÜ
59S:LEVAZIM MAHALLESİ-ŞİŞLİ
59UÇ:UÇAKSAVAR - ŞİŞLİ
6:KÜÇÜK ÇAMLICA-BULGURLU-ÜSKÜDAR
61B:TAKSİM - BEYAZIT
62:KAĞITHANE - KABATAŞ
62G:GÜZELTEPE- KAĞITHANE - BEŞİKTAŞ
iett otobüs sefer saatleri 63:KAĞITHANE-ÇELİKTEPE-KABATAŞ
64Ç:KAĞITHANE-ÇELİKTEPE-ŞİŞLİ
65G:GÜLTEPE - ŞİŞLİ
66:GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ
iett kalkış saatleri 66Z:ZİNCİRLİDERE-ŞİŞLİ
69A:MECİDİYEKÖY-YENİKAPI
7:ÜMRANİYE-ÇENGELKÖY-BEYLERBEYİ-KÜPLÜCE
70FE:FERİKÖY - EMİNÖNÜ
70FY:FERİKÖY-YENİKAPI
70KE:KURTULUŞ - EMİNÖNÜ
70KY:KURTULUŞ-YENİKAPI
71T:ATAKÖY - TAKSİM
72T:YEŞİLKÖY - TAKSİM
73:YENİBOSNAMETRO-TAKSİM
73F:FLORYA - TAKSİM
73T:FLORYA - YENİBOSNA METRO
74:HİLTON SİTESİ-EMİNÖNÜ
74A:GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ
75M:BEYAZIT - MECİDİYEKÖY
75O:OTOGAR - MECİDİYEKÖY
76:BEYLİKDÜZÜ - BAKIRKÖY
76B:AVCILAR CİHANGİR MAH. - BAKIRKÖY
76C:BÜYÜKÇEKMECE-BAKIRKÖY
76D:BAHÇEŞEHİR-TAKSİM(ÇİFT KATLI)
76E:ESENKENT-BAHÇEŞEHİR-TAKSİM(EKSPRES)
76M:AVCILAR METROBÜS-MECİDİYEKÖY
76O:CİHANGİR MAH. - AVCILAR - OTOGAR
76T:İSPARTAKULE-BİZİMEVLER-TAKSİM
76Y:MARMARA EVLERİ - BAKIRKÖY
77:ŞİŞLİ - YENİKAPI
77A:ŞİŞLİ - VEZNECİLER
77Ç:ÇIKSALIN - EMİNÖNÜ
77MT:MECİDİYEKÖY-EDİRNEKAPI-TAKSİM
78:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-EMİNÖNÜ
78B:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - YENİBOSNA METRO
iett otobüs kalkış saatleri 78C:YUNUS EMRE MAH.-BAŞAKŞEHİR1
78E:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-KAYAŞEHİR
78G:BAŞAKŞEHİR-GÜVERCİNTEPE-KAYAŞEHİR
78M:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-MECİDİYEKÖY
78Ş:BAŞAKŞEHİR-ŞAHİNTEPESİ
78ZB:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-ZEYTİNBURNU METRO
79B:KAYAŞEHİR-BAKIRKÖY
79C:KAYAŞEHİR-CEBECİ MAH.
79G:KAYAŞEHİR-ZEYTİNBURNU METRO
79K:KAYAŞEHİR-YENİ BOSNAMETRO
79T:KAYAŞEHİR-TAKSİM
79Y:KAYAŞEHİR-Y.B.METRO
8:KADIKÖY-VALİEVLERİ
80:YEDİKULE - EMİNÖNÜ
80B:YEDİKULE - BEYAZIT
80T:YEDİKULE - TAKSİM
iett otobüs sefer saatleri 81:YEŞİLKÖY - EMİNÖNÜ
82:YENİBOSNA METRO - EMİNÖNÜ
82B:YENİBOSNA METRO - BEYAZIT
83:TOPKAPI - TAKSİM
83O:OTOGAR - TAKSİM
85C:DAVUTPAŞA YILDIZ ÜNV.-CEVİZLİBAĞ
85T:ESENLER METRO - TAKSİM
86V:EDİRNEKAPI-VEZNECİLER
iett otobüs hareket saatleri 87:EDİRNEKAPI - TAKSİM
88:YUNUS EMRE MAHALLESİ-TOPKAPI
88A:YUNUS EMRE MAHALLESİ-YENİKAPI
89:ATAKENT MAHALLESİ-AKSARAY
89A:K.S.SÜLEYMAN EĞİT.ARŞ.HASTANESİ-Z.BURNU METRO
89B:TEPEÜSTÜ-AKSARAY
iett otobüs kalkış saatleri 89C: BAŞAKŞEHİR 4 -1. ETAPLAR - TAKSİM
89H:K.S.SÜLEYMAN EĞİT.ARŞ.HAST. - SEFAKÖY METROBÜS
89İ:ATAKENT İNÖNÜ MAH.-AKSARAY
89M:MARMARA SAN.SİTESİ - Z.BURNU METRO
89S:SÖĞÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNU METRO
89T:ATAKENT MAHALLESİ- TAKSİM
89YB:ATAKENT MAHALLESİ - BAKIRKÖY
8A:KADIKÖY - FİKİRTEPE - BATI ATAŞEHİR
8D:ESENEVLER-SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS-KADIKÖY
8E:KADIKÖY-ESENEVLER
8M:BATI ATAŞEHİR-METROBÜS KADIKÖY
9:ALTUNİZADE-BİRLİK MAHALLESİ
90:DRAMAN - EMİNÖNÜ
90B:DRAMAN - BEYAZIT
91E:GÖZTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT
91O:OTOGAR - EMİNÖNÜ
92:ATEŞTUĞLA - EMİNÖNÜ
92B:ATEŞTUĞLA - BEYAZIT
92C:HAZNEDAR - EMİNÖNÜ
92K:ATEŞTUĞLA - KİRAZLI - BEYAZIT
92Ş:ATEŞTUĞLA - MECİDİYEKÖY
92T:BAĞCILAR DEV.HASTANESİ - TAKSİM
93:ZEYTİNBURNU-EMİNÖNÜ
iett otobüs sefer saatleri 93C:ZEYTİNBURNU - BEYAZIT
93M:ZEYTİNBURNU - MECİDİYEKÖY
93T:ZEYTİNBURNU-TAKSİM
iett kalkış saatleri 94:OSMANİYE - EMİNÖNÜ
94A:BAKIRKÖY - BEYAZIT
96T:ATATÜRK HAVAALANI-TAKSİM
97:GÜNEŞLİ - BEYAZIT
97A:BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ
97B:ÇAVUŞPAŞA - BEYAZIT
97E:GÜNEŞLİ-ŞİRİNEVLER
97G:ATEŞTUĞLA DEMİRKAPI MH.- BEYAZIT
97M:GÜNEŞLİ-MECİDİYEKÖY
97T:BASINSİTESİ - TAKSİM
98:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - BAKIRKÖY
98A:GÖZTEPE MAH. - BAKIRKÖY
98B:YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - BAKIRKÖY
98C:SERİNYAYLA - BAKIRKÖY
98D:ATEŞTUĞLA - BAKIRKÖY
98E:GÜNEŞLİ BASIN TESİSLERİ - BAKIRKÖY
98G:GİYİMKENT-T.REİS - BAKIRKÖY
98H:BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - BAKIRKÖY
98İ:K.S.SÜLEYMAN EĞİT.ARŞ.HASTANESİ-BAKIRKÖY
98K:FEVZİ ÇAKMAK MAH.- BAKIRKÖY
98M:İSTOÇ - BAKIRKÖY
98S:K.S.SÜLEYMAN EĞT. ARŞ.HASTANESİ - BAKIRKÖY
98T:ATAKENT MAHALLESİ- BAKIRKÖY
iett otobüs hareket saatleri 98Y:GİYİMKENT-YÜZYIL MAH.-BAKIRKÖY
99:AKŞEMSETTİN MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
99A:GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ
9A:ÜSKÜDAR-ATAKENT
9Ç:ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY
9ÇN:ÇEKMEKÖY-NİŞANTEPE
9Ş:ALTUNİZADE-Ş.ŞAHİNBEY MAH
9ÜD:ÜSKÜDAR - ÜMRANİYE - DUDULLU-Ş.ŞAHİNBEY
METROBÜS HATLARI:
iett otobüs metrobüs saatleri 34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU
iett otobüs metrobüs saatleri 34A SÖĞÜTLÜÇEŞME-EDİRNEKAPI
iett otobüs metrobüs saatleri 34Z ZİNCİRLİKUYU-SÖĞÜTLÜÇEŞME
iett otobüs metrobüs saatleri 34G AVCILAR-SÖĞÜTLÜÇEŞME