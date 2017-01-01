iett saat 11L numara otobüs saatleri

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Haftaiçi haftasonu Üsküdar Marmaraydan kalkış saatleri ESATPAŞA dan kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 11m sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.ESATPAŞA ÜSKÜDAR BULGURLU ÜSKÜDAR 11L otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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