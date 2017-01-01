Okullar tatil mi (kar yağdı ya)

(2012 nin tatil bilgileri güncel bilgiye en alttan ulaşabilirsiniz. )

14-15-16-17-18 … aralık 2012 okullar tatil olan iller

Okullar tatilmi Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Okullar tatilmi Ankara Antalya Ardahan Okullar tatilmi Artvin Aydın Okullar tatilmi Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis BOLU BURDUR BURSA Çanakkale 28-29-30-31 temmuz Çankırı Çorum ekim 2012 Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ 22-23-24-25-26-27 Erzincan Okullar tatilmi Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun haziran Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta yarın okullar tatil mi İstanbul İzmir Eylül okullar kaç gün tatil Kahramanmaraş 18-19-20-21- Karabük Karaman Kars Kastamonu Okullar tatilmi Kayseri Kırıkkale liseler tatil mi Kırklareli Kırşehir 4-5-6-şubat Kilis Kocaeli Konya 1-2-3-nisan–7-8-9-10-11-mart-12-13 ocak mayıs 2012 Kütahya kasım Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Ağustos Sinop Sivas Şırnak Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak urfa Van Yalova Yozgat Zonguldak kar tatili olan iller liseler tatil mi, yoğun kar yağışı nedeniyle okullara ara verilen iller kar yüzünden okullar tatil olan iller 2012

da kar yağışı sebebiyle tüm okullar yarın da tatil edildi.Afyonkarahisar'da okullar bugün tatil edilmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili uzadı. İlde tüm okullar yarın da tatil edildi.Ankara'nın Elmadağ ve Nallıhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün bir gün süreyle ara verildi.Çankırı'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta ve Çerkeş ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği, iki ilçede de kar yağışının devam ettiği bildirildi.Burdur'da da Gölhisar, Çavdır ve Yeşilova ilçelerinde tüm okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi.Kütahya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün eğitime ara verildi.Uşak ve DenizliKar yağışı nedeniyle Uşak geneli ile Denizli'nin büyük bir kısmında de ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi.Uşakta da tatil edilmesi Bekleniyor.Yurdumuzun bir çok Kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerimizde ilk orta ve lise dereceli okulların ara verildi. yani tatil edildi. hangi il kaç gün tatil en son yağan kara göre yeni yeni tatil olan tüm il ve ilçelerin haberleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.