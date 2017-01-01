TVde çıkan şömineli soba haberi

sabah irfan değirmenci ile günaydında şömineli odun sobası haberi izledim. çok ilgimi çekti.bu soba evin bütün odalarını ısıtan şömineli odun sobası yani şöyle tüm odalarda gezen kalın boruları var.ve çok şık şömine görüntüsü var odun yaktığınız için tehlike de arzetmiyor 100 metrekare m2 bir evi tüm odaları ısıtan şömineli soba ile ayda 200tl ye ısıtırsınız dedi adam hemde tüm odaları ve şömine çıtırtısı eşliğinde.neyse şömineli soba haberini biraz araştırdım haberlerde çıkan kalın borulu şömineli sobayı bulamadım şimdi bu haberi açıp tekrar arayacağım prity isminde bir soba markası var şömineli soba sulu kalörüferli soba filan yapıyor .da 600 tl den başlıyor. şimdi resmini gördüğünüz şömineli soba kaç para derseniz bu en pahalısı bu1.900 tl odunun tonu kaç para derseniz oda ayrı bir haber konusu durun onu açıp link verelim siz buna bakın bakın ısınırsınız belki biraz bakmak bedava :) müjde müjde irfan değirmenci ile günaydın da çıkan şömineli soba haberinin videosunu buldum aşağıya ekledim. haber 16 ocak pazartesi saat 08:15 de Kanald de çıktı. şömineli soba video haberi aşağıda;