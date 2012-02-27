Mobil iett hareket saatleri - CEP UYUMLU
Mobil iett gov tr Güncellenen hareket saatleri hafta içi ve hafta sonu en son otobüs saat kaçta kalkıyor saat kaça kadar otobüs var cep telefonunuzdan hemen görün
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CEP SİTEYİ AÇ
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2017-06-13
by
CilekesEditor
Arama Kelimeleri:
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Son Düzenleme: 13 Haziran 2017
42K KAZIMKARABEKİR SARIYER
42KM KOCATAŞ 4.LEVEND METRO
42KT KOCATAŞ SARIYER
42M BAHÇEKÖY 4.LEVENT METRO
42R BAHÇEKÖY RUMELİHİSARÜSTÜ
42T BAHÇEKÖY TAKSİM
43 TAKSİM DİKİLİTAŞ
43R RUMELİ HİSARÜSTÜ KABATAŞ
448 MİMARSİNAN YENİBOSNA METRO
44B HAMİDİYE MAHALLESİ EMİNÖNÜ
458 GÜRPINAR YENİBOSNA METRO
46Ç ÇAĞLAYAN EMİNÖNÜ
46ÇY ÇAĞLAYAN YENİKAPI
46H HÜRRİYET MAHALLESİ BEYAZIT
46KY KUŞTEPE YENİKAPI
47 YEŞİLPINAR EMİNÖNÜ
iett hareket saatleri cep
47Ç GÜZELTEPE EMİNÖNÜ
47E BİNEVLER EMİNÖNÜ
48 GÖKTÜRK MECİDİYEKÖY
48A GÖKTÜRK TOPKAPI
48B HASDAL ARICILAR ŞİŞLİ
48H HAMİDİYE MAHALLESİ ŞİŞLİ
48N GÜZELTEPE TAKSİM
48T HAMİDİYE MAH TAKSİM
49 YUNUSEMRE MAH. ŞİŞLİ
49A AKŞEMSETTİN ŞİŞLİ
49B İMAR BLOKLARI ŞİŞLİ
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ. ŞİŞLİ
49Y YEŞİLPINAR ŞİŞLİ
500A KADIKÖY EDİRNEKAPI
500ES TUZLA ESENLER
500L CEVİZLİBAĞ LEVENT
500T TUZLA CEVİZLİBAĞ
52 KONAKLAR MAH KABATAŞ
522 ALEMDAR ÇIKSALIN
522B YENİDOĞAN TOPKAPI
522ST SULTANBEYLİ MECİDİYEKÖY
54Ç ÇIKSALIN TAKSİM
54E OKMEYDANI EMİNÖNÜ
54HŞ HASKÖY ŞİŞLİ TAKSİM
54HT HASKÖY TAKSİM MECİDİYEKÖY
54K KULAKSIZ TAKSİM
54KT KAPTANPAŞA DOLAPDERE TAKSİM
54ÖR ÖRNEKTEPE TAKSİM
54T TALATPAŞA MAHALLESİ ŞİŞLİ
55 GAZİOSMANPAŞA ŞİŞLİ
559C RUMELİHİSARÜSTÜ TAKSİM
55EB EYÜP BEYAZIT
55ET EYÜP ÜÇŞEHİTLER TAKSİM
55M EYÜP ÜÇŞEHİTLER MECİDİYEKÖY
55T GAZİOSMANPAŞA TAKSİM
55Y GAZİOSMANPAŞA YENİBOSNA METRO
57UL BEŞİKTAŞ KURUÇEŞMEÜSTÜ
58A POLİGON MAH.REŞİTPAŞA KARANFİLDERE KABATAŞ
58N FATİH SULTAN MEHMET KABATAŞ
58S LEVAZIM MAHALLESİ KABATAŞ
58UL ULUS MAHALLESİ KABATAŞ
59A İSTİNYE DEREİÇİ ŞİŞLİ
59B LEVEND BASIN SİTESİ ŞİŞLİ
59C ARNAVUTKÖY MECİDİYEKÖY
59H HAREKET SİTESİ ŞİŞLİ
59K FATİH SULTAN KARAYOLLARI ŞİŞLİ
59N FATİH SULTAN MEHMET ŞİŞLİ
59R RUMELİ HİSARÜSTÜ ŞİŞLİ
59RH RUMELİHİSARÜSTÜ İSTİNYE HACIOSMAN METRO
59RK RUMELİHİSARÜSTÜ BOĞAZİÇİ ÜNİ SARITEPE KAM ARIKÖY
59RS SARIYER RUMELİHİSARÜSTÜ
59S LEVAZIM MAHALLESİ ŞİŞLİ
59UÇ UÇAKSAVAR ŞİŞLİ
6 KÜÇÜK ÇAMLICA BULGURLU ÜSKÜDAR
61B TAKSİM BEYAZIT
62 KAĞITHANE KABATAŞ
62G GÜZELTEPE KAĞITHANE BEŞİKTAŞ
63 KAĞITHANE ÇELİKTEPE KABATAŞ
64Ç KAĞITHANE ÇELİKTEPE ŞİŞLİ
65G GÜLTEPE ŞİŞLİ
66 GÜLBAĞ EMİNÖNÜ
66Z ZİNCİRLİDERE ŞİŞLİ
69A MECİDİYEKÖY YENİKAPI
7 ÜMRANİYE ÇENGELKÖY BEYLERBEYİ KÜPLÜCE
70FE FERİKÖY EMİNÖNÜ
70FY FERİKÖY YENİKAPI
70KE KURTULUŞ EMİNÖNÜ
70KY KURTULUŞ YENİKAPI
71T ATAKÖY TAKSİM
72T YEŞİLKÖY TAKSİM
73 YENİBOSNAMETRO TAKSİM
73F FLORYA TAKSİM
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73T FLORYA YENİBOSNA METRO
74 HİLTON SİTESİ EMİNÖNÜ
74A GAYRETTEPE EMİNÖNÜ
75M BEYAZIT MECİDİYEKÖY
75O OTOGAR MECİDİYEKÖY
76 BEYLİKDÜZÜ BAKIRKÖY
76B AVCILAR CİHANGİR MAH. BAKIRKÖY
76C BÜYÜKÇEKMECE BAKIRKÖY
76D BAHÇEŞEHİR TAKSİMÇİFT KATLI
76E ESENKENT BAHÇEŞEHİR TAKSİMEKSPRES
76M AVCILAR METROBÜS MECİDİYEKÖY
76O CİHANGİR MAH. AVCILAR OTOGAR
76T İSPARTAKULE BİZİMEVLER TAKSİM
76Y MARMARA EVLERİ BAKIRKÖY
77 ŞİŞLİ YENİKAPI
77A ŞİŞLİ VEZNECİLER
77Ç ÇIKSALIN EMİNÖNÜ
77MT MECİDİYEKÖY EDİRNEKAPI TAKSİM
78 BAŞAKŞEHİR 4.ETAP EMİNÖNÜ
78B BAŞAKŞEHİR 4.ETAP YENİBOSNA METRO
78C YUNUS EMRE MAH. BAŞAKŞEHİR1
78E BAŞAKŞEHİR 4.ETAP KAYAŞEHİR
78G BAŞAKŞEHİR GÜVERCİNTEPE KAYAŞEHİR
78M BAŞAKŞEHİR 4.ETAP MECİDİYEKÖY
78Ş BAŞAKŞEHİR ŞAHİNTEPESİ
78ZB BAŞAKŞEHİR 4.ETAP ZEYTİNBURNU METRO
79B KAYAŞEHİR BAKIRKÖY
79C KAYAŞEHİR CEBECİ MAH.
79G KAYAŞEHİR ZEYTİNBURNU METRO
79K KAYAŞEHİR YENİ BOSNAMETRO
79T KAYAŞEHİR TAKSİM
79Y KAYAŞEHİR Y.B.METRO
8 KADIKÖY VALİEVLERİ
80 YEDİKULE EMİNÖNÜ
80B YEDİKULE BEYAZIT
80T YEDİKULE TAKSİM
81 YEŞİLKÖY EMİNÖNÜ
82 YENİBOSNA METRO EMİNÖNÜ
82B YENİBOSNA METRO BEYAZIT
83 TOPKAPI TAKSİM
83O OTOGAR TAKSİM
85C DAVUTPAŞA YILDIZ ÜNV. CEVİZLİBAĞ
85T ESENLER METRO TAKSİM
86V EDİRNEKAPI VEZNECİLER
87 EDİRNEKAPI TAKSİM
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ TOPKAPI
88A YUNUS EMRE MAHALLESİ YENİKAPI
89 ATAKENT MAHALLESİ AKSARAY
89A K.S.SÜLEYMAN EĞİT.ARŞ.HASTANESİ Z.BURNU METRO
89B TEPEÜSTÜ AKSARAY
89C BAŞAKŞEHİR 4 1. ETAPLAR TAKSİM
89H K.S.SÜLEYMAN EĞİT.ARŞ.HAST. SEFAKÖY METROBÜS
89İ ATAKENT İNÖNÜ MAH. AKSARAY
89M MARMARA SAN.SİTESİ Z.BURNU METRO
89S SÖĞÜTLÜÇEŞME ZEYTİNBURNU METRO
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89T ATAKENT MAHALLESİ TAKSİM
89YB ATAKENT MAHALLESİ BAKIRKÖY
8A KADIKÖY FİKİRTEPE BATI ATAŞEHİR
8D ESENEVLER SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS KADIKÖY
8E KADIKÖY ESENEVLER
8M BATI ATAŞEHİR METROBÜS KADIKÖY
9 ALTUNİZADE BİRLİK MAHALLESİ
90 DRAMAN EMİNÖNÜ
90B DRAMAN BEYAZIT
91E GÖZTEPE MAHALLESİ BEYAZIT
91O OTOGAR EMİNÖNÜ
92 ATEŞTUĞLA EMİNÖNÜ
92B ATEŞTUĞLA BEYAZIT
92C HAZNEDAR EMİNÖNÜ
92K ATEŞTUĞLA KİRAZLI BEYAZIT
92Ş ATEŞTUĞLA MECİDİYEKÖY
92T BAĞCILAR DEV.HASTANESİ TAKSİM
93 ZEYTİNBURNU EMİNÖNÜ
93C ZEYTİNBURNU BEYAZIT
93M ZEYTİNBURNU MECİDİYEKÖY
93T ZEYTİNBURNU TAKSİM
94 OSMANİYE EMİNÖNÜ
94A BAKIRKÖY BEYAZIT
96T ATATÜRK HAVAALANI TAKSİM
97 GÜNEŞLİ BEYAZIT
97A BASINSİTESİ EMİNÖNÜ
97B ÇAVUŞPAŞA BEYAZIT
97E GÜNEŞLİ ŞİRİNEVLER
97G ATEŞTUĞLA DEMİRKAPI MH. BEYAZIT
97M GÜNEŞLİ MECİDİYEKÖY
97T BASINSİTESİ TAKSİM
98 BAŞAKŞEHİR 4.ETAP BAKIRKÖY
98A GÖZTEPE MAH. BAKIRKÖY
98B YENİBOSNA KUYUMCUKENT BAKIRKÖY
98C SERİNYAYLA BAKIRKÖY
98D ATEŞTUĞLA BAKIRKÖY
98E GÜNEŞLİ BASIN TESİSLERİ BAKIRKÖY
98G GİYİMKENT T.REİS BAKIRKÖY
98H BAŞAKŞEHİR 4.ETAP BAKIRKÖY
98İ K.S.SÜLEYMAN EĞİT.ARŞ.HASTANESİ BAKIRKÖY
98K FEVZİ ÇAKMAK MAH. BAKIRKÖY
98M İSTOÇ BAKIRKÖY
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98S K.S.SÜLEYMAN EĞT. ARŞ.HASTANESİ BAKIRKÖY
98T ATAKENT MAHALLESİ BAKIRKÖY
98Y GİYİMKENT YÜZYIL MAH. BAKIRKÖY
99 AKŞEMSETTİN MAHALLESİ EMİNÖNÜ
99A GAZİOSMANPAŞA EMİNÖNÜ
9A ÜSKÜDAR ATAKENT
9Ç ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY
9ÇN ÇEKMEKÖY NİŞANTEPE
9Ş ALTUNİZADE Ş.ŞAHİNBEY MAH
9ÜD ÜSKÜDAR ÜMRANİYE DUDULLU Ş.ŞAHİNBEY
Kayaşehir 11.bölgede ulaşımdan dolayı yazıyorum.11.bölgeden siteden çıkıp yola 6-7 dakikada varılıyor.Site içinde durak var ama burada insanlar mağdur oluyor.Buraya gelen otobüsler 2-3 tane gözüküyor site içinden geçip 14. bölgeye doğru gidiyor.ama yolcusu olmayan otobüsler ayrıca numarasıda yok üstünde.buraya başakşehir,ikitelliye giden otobüsler gerekiyor acil olarak yoğun yerlere otobüs koyulmalı.36AY var o durağa gitmek için 19-20 dakka yürüyoruz.79c aktarma olarak ta kayaşehire 10. bölgeye gidiyoruz oradan 79kya biniyoruz.öylede ikitelliye varmak 2 saati buluyor.YanıtlaSil