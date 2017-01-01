Subaru xv fiyat

karşınızda Subaru xv fiyatları özellikleri ve yakıt tüketimi filan işte herşeysi.buyurun;----DİKKAT ESKİ KONU 2012 PATLAKHABER ----Premium Manuel 134.497 TL 134.497 TLXV 1.6 AWD CVT Comfort Manuel 70.861 TL 70.861 TLXV 1.6 AWD CVT Comfort CVT 74.860 TL 74.860 TLXV 1.6 AWD 5MT Elegance Manuel 78.961 TL 78.961 TLXV 1.6 AWD CVT Elegance CVT 82.961 TL 82.961 TLXV 1.6 AWD CVT Premium CVT 92.262 TL 92.262 TSUBARU XV YEŞİLFerah, Huzurlu kabin,Yüksek kaliteli iç tasarımFerahlık hissi yaratan kaliteli malzemeler, konforlu bir iç kabin sunuyor. Yatay konumlandırılmış kontrol paneli, iki taraftan da ferahlık hissi yaratan geniş bir iç kabin görüntüsü veriyor. Dekoratif parçalar ve vites kolunun çevresindeki metal parçalarla verilen metalik hissiyatı, ince kontrol paneli çizgisi, kullanıcının ilgisini asla kaybetmeyeceği, deri görünümünde dokuya sahip, yüksek kalitede bir iç kabin üretildi.Minimum yerden yükseklikSubaru XV, minimum 220 mm yerden yükseklik sağlayan eşsiz bir tasarıma sahiptir. Yüksekliği standart bir aracın yüksekliğine eşitken, yerden yüksekliği ise standart bir SUV kadardır. Yeni cross-over tasarımı, hem sportif hem de zevk sahibi bir duruş sergiliyor.xv subaru comu ziyaret edin