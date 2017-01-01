Subaru xv fiyat

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----DİKKAT ESKİ KONU 2012 PATLAKHABER ----
SUBARU XV 2012 2.0 AWD 6MT FİYAT LİSTESİ
Premium Manuel 134.497 TL 134.497 TL
XV 1.6 AWD CVT Comfort Manuel 70.861 TL 70.861 TL
XV 1.6 AWD CVT Comfort CVT 74.860 TL 74.860 TL
XV 1.6 AWD 5MT Elegance Manuel 78.961 TL 78.961 TL
XV 1.6 AWD CVT Elegance CVT 82.961 TL 82.961 TL
XV 1.6 AWD CVT Premium CVT 92.262 TL 92.262 T
SUBARU XV RESİMLERİ;
SUBARU XV YEŞİL
SUBARU XV İÇİ GÖRÜMÜNÜ
SUBARU XV ÖZELLİKLERİ
SUBARU XV İÇ GÖRÜNÜM:
Ferah, Huzurlu kabin,
Yüksek kaliteli iç tasarım
Ferahlık hissi yaratan kaliteli malzemeler, konforlu bir iç kabin sunuyor. Yatay konumlandırılmış kontrol paneli, iki taraftan da ferahlık hissi yaratan geniş bir iç kabin görüntüsü veriyor. Dekoratif parçalar ve vites kolunun çevresindeki metal parçalarla verilen metalik hissiyatı, ince kontrol paneli çizgisi, kullanıcının ilgisini asla kaybetmeyeceği, deri görünümünde dokuya sahip, yüksek kalitede bir iç kabin üretildi.
DIŞ GÖRÜNÜM:
Minimum yerden yükseklik
Subaru XV, minimum 220 mm yerden yükseklik sağlayan eşsiz bir tasarıma sahiptir. Yüksekliği standart bir aracın yüksekliğine eşitken, yerden yüksekliği ise standart bir SUV kadardır. Yeni cross-over tasarımı, hem sportif hem de zevk sahibi bir duruş sergiliyor.
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