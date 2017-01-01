Yarın okullar tatilmi kardan okullar tatil olan iller son dakika

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İstanbul Valiliğinden gelen açıklamaya göre okullar yarın da yani Çarşamba günü de tatil. Açıklama şöyle:



''Don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında meydana getirebileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak, tedbir amacıyla anaokulları ile ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime Çarşamba günü de ara verilmesi uygun görülmüştür.''



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