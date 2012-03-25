avast sitemde trojan virüs uyarısı veriyor sitemi açmıyor

Avast antivirüs sitemde virüs trojan uyarısı veriyor siteyi açmıyor kapatıyor[ÇÖZÜLDÜ]
ÇÖZÜM: Bu bir wordpress sitesi hatasıdır. wordpress temanızın orjinalini indirin ve kendi Function.php dosyasınızla karşılaştırın. alt kısma kodlar eklendiğini göreceksiniz. o kodları silin veya function php de hiç değişiklik yapmadıysanız orjinali ile değiştirin. bunu da bir patlak yorumcumdan öğrndim. sağolsun.
Fazla birşey yazacak değilim çünkü çok yoğunum avast antivirüs programı sitemde hiçbir virüs ve trojan hatta embed kodu bile olmayan sayfalarda şu resimde gördüğünüz js trojan virüsü uyarısı veriyor ve siteyi açmıyor.
bunun çözümünü çok aradım sitedeki facebook ve twitter js lerini bile kaldırdım ama hala aynı uyarıyı verip sitemi kapatıyor.
bunun sebebi avastın son güncellemesinden sonra pek bir hassas olup bizi daha güvenli premium versiyonu almaya yönlendirmesi.
patlakhaberin çok sevdiğim temasını değiştirmeyi düşünüyorum. ve yeni tema hazırlıyorum.
siz şimdi siteye girip bu yazıyı okuyabildiğinize göre geçici olarak bir çözüm buldum onu sizlerle paylaşayım.
avastın web kalkanı ayarlarında gelişmiş ayarlar ve hariçler sekmesine gelin oraya kendi sitenizi başına www koymadan ekleyin.
bu tabii sadece sizin bilgisayarınızda geçerli geçici bir çözüm olacaktır. yok bunun çözümünü ben buldum usta tema değiştirmene gerek yok diyorsanız o zaman bize de bir yorum yazın da bu caanım temamızı değiştirmekten kurtulalım. Geçmiş olsun.
Dostum Geçmiş Olsun..YanıtlaSil
Aynı sorun bendede vardı.
Çözüm basit. Theme/kullanıdığın tmeye git. functions.php yi aç. en altta base kodlarını kesinlikle göreceksin.
Hiç uğraşma themenin orjinalını indir internetten ve functions.php lerini değiştir.
(iki functions.php yi karşılaştırınca farkı göreceksin.)
Bu kadar basit. Hadi geçmiş olsun. Bir Teşekkürü Unutma.
teşekkürler bakacağımYanıtlaSil
aynen dediğin gibi yaptım Allah Razı olsun. bu uyarıyı alanlar temalarının functions.php dosyasının en altındaki php kodunu silsinler.
www.mehtap.ca sitem için bende durmadan uyarı alıyorum ama bende nod 32 kurulu olduğu için ben hiç karşılaşmadım eğer sizde uyarı veriyorsa sorunu nasıl gidereceğimi bana mail adresimden atabilirmisiniz?YanıtlaSil