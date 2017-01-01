Domalan Belediye Başkanı istifa etti

Domalan Başkan N'aber heh hee diye dalga geçiyorlar!

Geçen sene Mersin in Bodrum ilçesinde yer Alan Domalan beldesine başkan seçilen Mustafa KarakdiyerekBaşkanlık görevinden istifa etti.Başkan olur olmaz-Domalan Başkanımız- deyip deyip bıyık altından gülenlerden duyduğu rahatsızlıktan dolayı beldenin ismini değiştirmek için bir çok müracatlar yapan Domalan Belediye başkanı A.M.K.-Çok Uğraştım çok çaba sarfettim ama beldenin adını değiştiremedim çoluğun çocuğun beni parmakla gösterip-aa bakın bakın Domalan Başkanımız geliyor hihohaa haa diye taşak geçmesine artık tahamulum kalmadı istifa ettim.şeklinde konuştu.Muhabirimizindiye bıyık altından gülerek soruncabaşkan AMK Muhabirimize çok pis küfürler ederek oradan uzaklaştı.