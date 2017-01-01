Domalan Belediye Başkanı istifa etti

Domalan Başkan N'aber heh hee diye dalga geçiyorlar!
"Domalan Başkan Diye Anılmaktan bıktım!"
Geçen sene Mersin in Bodrum ilçesinde yer Alan Domalan beldesine başkan seçilen Mustafa Karak
"Bu ne yaa olmaz olsun böyle başkanlık çoluğa çocuğa eğlence konusu oldu dostlarımın yüzüne bakamaz oldum istifa ediyorum. artık Domalan Başkan diye anılmaktan bıktım!.." diyerek
Başkanlık görevinden istifa etti.
Başkan olur olmaz
-Domalan Başkanımız- deyip deyip bıyık altından gülenlerden duyduğu rahatsızlıktan dolayı beldenin ismini değiştirmek için bir çok müracatlar yapan Domalan Belediye başkanı A.M.K.
-Çok Uğraştım çok çaba sarfettim ama beldenin adını değiştiremedim çoluğun çocuğun beni parmakla gösterip
-aa bakın bakın Domalan Başkanımız geliyor hihohaa haa diye taşak geçmesine artık tahamulum kalmadı istifa ettim.
Artık Domalan biri olarak anılmıyorum.
şeklinde konuştu.
Muhabirimizin "sayın AMK Domalan başkan olmak nasıl bir duygu he heh heee" diye bıyık altından gülerek sorunca
başkan AMK Muhabirimize çok pis küfürler ederek oradan uzaklaştı.