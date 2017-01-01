Kent Duygusal Bayram Şekeri reklamı izle

Kent Şeker Reklamı

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123 yaşındaki dedeniN o gözlerindeki sevinci görünce gözlerim doldu. harika bir bayram şekeri reklamı. yapımcısı P&G ye Kent e ve Bana Bu reklamı televizyonda izleyip "bul paylaş çok güzel" diyen kardeşime teşekkür ediyorum.böyle reklamlara hasret kaldık. sözü fazla uzatmadan 2012 kennt şekerleme bayram şekeri reklamının videosunu paylaşmak istiyorum.Kent Reklamındaki Dede Kimdir diyenler için;123 yaşında Kahramanmaraşta oturan bir mubarek dedemiz. Dede nereli diyenlere de cevap vermiş olduk. aslında bu reklamı izledikten sonra insanın ana babasıyla kucaklaşası geliyor. içimde yıllardır biriken ana baba sevgisi ve özlemi depreşti. Anam Babam da yok ki ne yapacağım şimdi :(