samsung galaksi s3 özellikleri galaxy s3 SAMSUNG GALAKSİ S3 ÖZELLİKLERİ (GALAXY S3 I9300)

Bu makalemizde sizlerle samsungun yeni çıkman telefonu galaksi es3 yani s3 ün detaylı özelliklerini paylaşacağız.



aşağıdaki tabloda samsung galaksi s3 ün bütün özelliklerini bulabilirsiniz. mesela ben buraya bir kaç tane en çok sorulanı soru cevap şeklinde ileteyim.







samsung galaksi s3 ekranı kaç inç : 4.8 inç



samsung galaksi s3 ün ekran çözünürlüğü kaç: 720x1280



samsung galaksi s3 ün arka kamerası kaç mp: 8 mp led flaşlı kamera



samsung galaksi s3 ün ön kamerası kaç mp: 1.9 mp. 720p video çekebilirsiniz kaliteli yani.



samsung galaksi s3 ün ram ikaç megabayt: 1gb yani 1 gigabayt ram i var.



samsung galaksi s3 ün bataryası kaç mili amper kaç mah: 2100mAh



samsung galaksi s3 hafizası kaç gigabayt: 16-32-64 gb değişik modelleri var.



samsung galaksi s3 flaş destekliyor mu? (flash) : evet internet tarayıcısı adobe flash destekliyor. kaç nokta kaça kadar destekliyor flash oyun sitelerindeki oyunları oynayabilir miyiz onu bilmiyoruz.



en ucuz samsung galaksi s3 fiyatı kaç para: onu da sizler için akakçe den araştırdık 22 ağustos 2012 de bulduğumuz en ucuz samsung galaksi s3 fiyatı 16 gb lik hafısası ile 1551 tl. hiperucuz da. güncel en ucuz samsung galaksi s3 fiyatları için



samsung galaksi s3 ün işlemcisi kaç ghzx işlemci hızı kaç ghz: 1.4 ghz quad cortex a-9 dan 4 adet işlemcisi var.















Bu makalemizde sizlerle samsungun yeni çıkman telefonu galaksi es3 yani s3 ün detaylı özelliklerini paylaşacağız.aşağıdaki tabloda samsung galaksi s3 ün bütün özelliklerini bulabilirsiniz. mesela ben buraya bir kaç tane en çok sorulanı soru cevap şeklinde ileteyim.4.8 inç720x12808 mp led flaşlı kamera1.9 mp. 720p video çekebilirsiniz kaliteli yani.1gb yani 1 gigabayt ram i var.2100mAh16-32-64 gb değişik modelleri var.evet internet tarayıcısı adobe flash destekliyor. kaç nokta kaça kadar destekliyor flash oyun sitelerindeki oyunları oynayabilir miyiz onu bilmiyoruz.en ucuz samsung galaksi s3 fiyatı kaç para: onu da sizler için akakçe den araştırdık 22 ağustos 2012 de bulduğumuz en ucuz samsung galaksi s3 fiyatı 16 gb lik hafısası ile 1551 tl. hiperucuz da. güncel en ucuz samsung galaksi s3 fiyatları için tıklayın samsung galaksi s3 ün işlemcisi kaç ghzx işlemci hızı kaç ghz: 1.4 ghz quad cortex a-9 dan 4 adet işlemcisi var.

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