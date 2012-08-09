süperlig 1. hafta maçlari ne zaman

Süperlig 1. hafta maçları ne zaman
Sportoto süperlig maçları ne zaman başlıyor
süperlig fiskturu diye aramayın biz zaten taa ne
zaman süperligin maçları 2012-2013 diye konuyu tarihleriyle paylaştık.
işte buradaki de süperligin 1. hafta maçlar 19 Ağustosta başlıyor.
19 ağustosta yani ilk hafta Fenerbahçe kimle karşılaşıyor
Trabzonsporun Galatasarayın ilk rakibi Beşiktaşın ilk karşılaşması kimle diyenler için
ben ce süper lig de en iyi takım BEŞİKTAŞ çünkü kontraatakları nı başarılı bir şekilde qerçekleştirip golü bulan takım arada sırda hata oluyor normaldir çünkü onlarda sonuçta bir insanYanıtlaSil