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süperlig 1. hafta maçlari ne zaman

By  8/09/2012 10:49:00 ÖS  Biri Görüş Belirtmiş

Süperlig 1. hafta maçları ne zaman


Sportoto süperlig maçları ne zaman başlıyor

süperlig fiskturu diye aramayın biz zaten taa ne

zaman süperligin maçları 2012-2013 diye konuyu tarihleriyle paylaştık.

işte buradaki de süperligin 1. hafta maçlar 19 Ağustosta başlıyor.
19 ağustosta yani ilk hafta Fenerbahçe kimle karşılaşıyor
süperligin 1. HAFTA maçları ne zaman 2012-2013
Trabzonsporun Galatasarayın ilk rakibi Beşiktaşın ilk karşılaşması kimle diyenler için








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1 yorum:

  1. burhan cemil canatan11/06/2012 10:57:00 ÖS

    ben ce süper lig de en iyi takım BEŞİKTAŞ çünkü kontraatakları nı başarılı bir şekilde qerçekleştirip golü bulan takım arada sırda hata oluyor normaldir çünkü onlarda sonuçta bir insan

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