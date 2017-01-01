trt1 bismillahirrahmanirrahim mp3 indir TRT1 Bismillahirrahmanirrahim mp3 indir

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TRT1 de ramazan sevinci programının sonunda çalan ilahi bismillahirrrahmöanirrahim ilahisi hem çok güzel hemde çok feyizli bir ilahi.

hele trt 1 programın sonunda gösterdiği görüntülerle birlikte muhteşem oluyor. hani istanbuldan gökyüzüne doğru "bismillahhirrahmanirrahim" diyerek görüntüyü yükseltiyor ya. işte harika ya. bende ne yaptım benim gibi düşünenler için trt1 de çalan bismillahirrahmanirrahim ilahisinin mp3 youtubeden çevirip buraya koyuyorum. hemde videosunu da ekliyorum benim gibi bu ilahiyi sevenler için gelsin. patlakhaber dindar bir haber sitesidir. antimedyadır. haberiniz olsun.

trt1 de çalan bismillahirrahmanirrahim ilahisini kim söylüyor diyenler için onuda paylaşalım. bismillahirrahman irrahim ilahisini Fatih Koca söylüyor. aşağıda videosu ve mp3 var pc den gelen izlesin cepten gelen trt1 bismillahirrahmanirrahim ilahisi mp3 ünü indirip dinlesin diye paylaşıyorum. bu arada bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyenler için söyleyelim;

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile başlarım demek.









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TRT1 RAMAZAN SEVİNCİ KAPANIŞ SONUNDA ÇALAN BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İLAHİSİ VİDEO









video kodu 2017 de AMP olarak yenilendi









TRT1 de ramazan sevinci programının sonunda çalan ilahi bismillahirrrahmöanirrahim ilahisi hem çok güzel hemde çok feyizli bir ilahi.hele trt 1 programın sonunda gösterdiği görüntülerle birlikte muhteşem oluyor. hani istanbuldan gökyüzüne doğru "bismillahhirrahmanirrahim" diyerek görüntüyü yükseltiyor ya. işte harika ya. bende ne yaptım benim gibi düşünenler içinyoutubeden çevirip buraya koyuyorum. hemde videosunu da ekliyorum benim gibi bu ilahiyi sevenler için gelsin. patlakhaber dindar bir haber sitesidir. antimedyadır. haberiniz olsun.diyenler için onuda paylaşalım.ni Fatih Koca söylüyor. aşağıda videosu ve mp3 var pc den gelen izlesin cepten gelenip dinlesin diye paylaşıyorum. bu arada bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyenler için söyleyelim;Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile başlarım demek.Bu QR Kodunu Android telefonunuzda QR Kodu okuyucu ile winwowsphone (lumia htc vs..) telefonunuzda qr uygulaması ile kameradan okutup direkt yandex diskimden indirebilirsiniz. iphone larda mp3 indirme biraz sıkıntılı önce bir denemem lazım. iphone da yandex disk uygulamanız varsa kodu okuttuğunuz zaman direkt disk uygulamasıyla açarsanız bu mp3 ü dinleyebilirsiniz. Yandex Diskimden mp3 ünü indir (7.2 MB )video kodu 2017 de AMP olarak yenilendi

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