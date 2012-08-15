Türkiye Avusturya Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Canlı İzle

15 Ağustos Türkiye Avustuya maçı hangi kanalda, Türkiye - Avusturya maçı saat kaçta, 15 Ağustos Türkiye- Avusturya milli maçı hangi kanal veriyor, Türkiye Avusturya maçı internetten canlı izle
A Milli takımımız bu akşam (15 Ağustos 2012) saat 21:30'da 7 Eylül 2012 tarihinde başlayacak olan 2014 Dünya Kupası elemeleri öncesi son hazırlık maçını Avusturya ile yapacak. Türkiye - avusturya maçı naklen (canlı olarak) Kanaltürk kanalından verilecek. Eğer, Türkiye Avusturya maçını televizyondan canlı izleme imkanınız yoksa patlakhaber.com üzerinden internetten canlı izleyebilirsiniz. İşte maçın detayları:
Yayın (Kanal): Kanaltürk
Stat: Ernst Happel (Viyana)
Saat: 21.30
Tarih: 15 Ağustos 2012 Çarşamba
Hakem: Jan Valasek
Yardımcılar: Miroslav Benko ve Erik Weiss
4. Hakem: Harald Lechner.
Türkiye Avusturya maçını Play butonuna tıklayarak aşağıdan canlı izleyebilirsiniz:
A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Açıklaması:
A Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Milli Takımımızın 2014 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında deplasmanda yarın oynanacak Avusturya maçı öncesi Ernst Happel Stadı'nda, basın toplantısı düzenledi.
Avcı, Hollanda ile 7 Eylül'de deplasmanda yapacakları maçın önemine dikkati çekerek, yarın oynayacakları Avusturya maçında takım olma olgusunu tekrarlayacaklarını dile getirdi.
A Milli Takımı'nın Mayıs ayında yaptığı 16 günlük kampın son derece verimli geçtiğini anımsatan tecrübeli teknik adam, yarın son hazırlık maçında iyi oyunla beraber iyi sonuç almak istediklerini bildirdi.
Abdullah Avcı, "Avusturya'nın Hollanda maçı öncesi denk bir rakip olup olamayacağı" sorusuna, "Milli takımdaki görevime geldiğimden evvelki süreçte Avrupa Şampiyonası'na katılıp katılmayacağımızın belli olmaması nedeniyle fazla seçeneğimiz olmadı. Hollanda'ya denk bir rakip bulamadık. Avusturya son yıllarda gelişen futboluyla ender rakiplerden bir tanesi oldu" yanıtını verdi.
Hollanda'nın Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin dışında kaldığına değinen Avcı, "Hollanda, Danimarka karşısında golü bulsaydı belki finallere kadar gidebilecekti. Arkasından Hollanda tarihinin en önemli hocalarından birisi göreve geldi. Yarın Belçika ile oynayacakları maçta son durumlarını görebileceğiz. Hollanda çok önemli bir takım. Kura çekimlerine ben gittim, Hollanda grupta favori bir takım. İlk maçı deplasmanda oynamanın yüzde 50'ye varan etkisi olacaktır. Hollanda'dan iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyoruz" dedi.
"Güzel uyum sağladılar"
Abdullah Avcı, TFF Süper Kupa'da oynayan 11 oyuncunun ertesi sabah kendileriyle beraber olduğunu belirterek, "Kazananı da kaybedeni de tebrik ediyorum. Bu oyuncular ertesi günü gayet güzel uyum sağladılar. Beraber oturup sohbet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Avcı, Süper Kupa maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in Türk futbolcunun önemli kalecilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Volkan ve Gökhan sakatlık nedeniyle bizimle olamadılar. Volkan futbolun içinde olan bir durumu yaşıyor. Onun yokluğunda elimizdekilerin en iyisini kullanacağız. Mert ve diğer kaleciler hepsi önemli oyuncular. Mert bize son milli maçlarda olumlu bir performans gösterdi. Kaleciler her zaman hatalar yapacaktır" ifadesini kullandı.
Milli takımda gençleştirme operasyonu diye bir şeyin olmadığını belirten Avcı, her oyuncuya kapılarının açık olduğunu söyledi. Avcı, "Önemli olan bizim oyun felsefemize uygun olan her oyuncunun kadromuzda yer alabilmesidir" dedi.
İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Arda ve Emre'nin de son derece mutlu olduğuna dikkati çeken Avcı, ekip olarak tüm futbolcuların ne kadar antrenman yaptıklarını sürekli takip ettiklerini ifade etti.
"Türk futbolunda sağ ve sol bek sıkıntısının olup olmadığı ve yurt dışından çağrılan genç oyuncularla durumlarıyla" ilgili bir başka soruya da Avcı, şöyle yanıtladı:
"Milli takıma uzun yıllar hizmet edebilecek ve faydalanacağımız oyuncuları çağırıyoruz. Kerim Frei da öyle. Frei genç bir oyuncu. Hafif sakatlığı var belki yarın forma giyemeyebilir. Sağ ve sol bek sıkıntısı konusunda ise Hakan Balta, Mayıs ayındaki kampa gelemedi sakatlığından dolayı. İsmail ise kamptayken sakatlandı. İçerden bu açığı kapatmak istiyoruz. Çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum."
Abdullah Avcı, Avusturya Milli Takımı'ndaki en çekindiği oyuncunun sorulması üzerine konuya bireysel olarak bakmadığını ancak Alabama ve Arnavutoviç'in önemli oyuncuları olduğunu söyledi.
Avcı, milli takımın oynayacağı sistem konusuna da değinerek, Portekiz ve Ukrayna maçlarında bir resmin ortaya çıktığını ve 4-3-2-1 sistemi üzerinde devam edeceklerini ifade etti.
Avusturya Milli Takımı Hocası Koller: "Türkiye Güçlü Bir Ekip":
Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Marcel Koller, 2014 Dünya Kupası grup elemelerine hazırlık kapsamında karşı karşıya gelecekleri A Milli Takımımızı, güçlü bir ekip olduğu için seçtiklerini söyledi.
Koller, Ernst Happel stadı medya merkezindeki basın toplantısında; "Türkiye'yi seçtik çünkü Türkiye güçlü bir ekip. Dünya kupası grup elemelerinde çok güçlü rakiplerimiz var. İyi hazırlanmamız için de aynı şekilde güçlü ekiplerle hazırlık maçı oynamamız gerekiyordu. Türk milli takımının son yıllardaki performansını yakından izliyoruz. Birçok maçının videolarını da izledik ve hazırlık maçı için Türkiye'yi tercih ettik" dedi.
Marcel Koller, hazırlık maçı da olsa sahaya "kazanmak için çıkacaklarını ve güçlerini tam olarak ortaya koyacaklarını" belirterek, Türkiye'nin oyun gücüyle kendilerini iyi oynamaya zorlayacağını ifade etti. Koller, "Türkiye milli takımının, performansı ve oyun gücüyle doğru yolda olduğunu" dile getirdi.
Avusturya milli takımının kaptanı Christian Fuchs da, "Türkiye'ye karşı son yıllarda üç kez oynadığını, ancak başarılı olamadığını" belirterek, "Türkiye güçlü ve zor bir rakip. Üç maçta elimden geleni yaptım ancak başarılı olamadım. Umarım bu kez Türkiye karşısında başarılı olurum" diye konuştu.
Türkiye'nin sahip olduğu önemli oyuncularıyla grup elemelerinin de güçlü bir ekibi olduğunu anlatan Fuchs, Ernst Happel Stadı'nda futbol severlere "güzel bir maç sunacaklarına inandığını" söyledi.
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