vitamin haplari zararli mi

vitamin hapları zararlı mı

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gerektiğinden çok vitamin hapı alırsak dokunur mu?..

onunla ilgili bir haber bulacaksınız. haberin kaynağı zaman.The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, piyasada satılan multivitamin ve mineral haplarının kanseri önleyici özelliği olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını belirten uzmanlar, bu tip hapların kanseri tetikleyebileceğini gösteren bazı araştırmalar olduğunu da söylediler.Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) için çalışan bir uzman, yüksek dozda alınan vitamin ve mineral hapların yarardan çok zararı olabileceği konusunda herkesi uyardı. Düşük dozajli hapların bazı kişilere verilebileceğini söyleyen uzman, yüksek dozlu hapların kanser riski üzerindeki etkilerinin bilinmesinin çok zor olduğunu belirtti.Kanser riskini azaltmak isteyenlere, vücutları için gerekli vitamin ve mineralleri haplar yerine sağlık beslenme yoluyla almaları öneriliyor. Birçok kişinin bu tip haplarla kanser riskini azaltabileceğini düşündüğünü söyleyen uzmanlar, kanıtların bunu desteklemediğini ve bu hapların yüksek dozda alınmasının etkilerinin şu an için tam olarak tahmin edilemediğini ve bu nedenle bunların sağlık için zararlı olabileciğini ifade ediyorlar.Ayrıca bazı araştırmaların, yüksek dozda alınan tamamlayıcı haplarla bazı kanser türlerinde yüksek risk arasında bir ilişki gösterdiği vurgulanıyor. Örneğin, beta-karoten haplarının sigara kullanan kişilerde akciğer kanseri riskini artırdığı bulunmuştu.