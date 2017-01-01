soğuk alginligi ve gribe ne iyi gelir

Soğuk Algınlığı ve gribe ne iyi gelir

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE NE İYİ GELİR

Üzerinize afiyet patlakhaber yaşayan bir haber sitesi olduğu için bendeniz çilekeş editör desoğuk algınlığı ve grip hastalığına yakalandığım için 3 gündür yorgan döşşek yatmaktayım.vücudumda adeta 1. dünya savaşı veriliyordu öldürülen mikroplar. hapşırık öksürük sümükgibi yollarla 72 saat boyunca dışarı atılıyordu. yine üerinize afiyet aynı zamanda diyaliz hastası da olduğum için bünyem iyice zayıfladı kolumu kaldıracak halim kalmadı.sadede gelelimbildiğiniz gibi yazdan sonbahara kıştan ilkbahar a geçişlerde böyle grip vakaları yaygınlaşır. soğuk algınlığı ve grip yüzünden millet inim inim inler.ben şimdi sizlerle soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen şeyleri tek tek yazacağım. bizzat denedim faydasını gördüm. internette araştırdığım ve doktorun tavsiye ettiği ilaçlarımı da paylaşacağım ama unutmayın ilaçlar kişi özel yazılır yani bana iyi gelen sana da iyi gelecek diye birşey yok. ilaçları yazmamdan dolayı sorumluluk kabul etmiyorum. bu tamamen bir bloggerin kişisel bir hastalık anısını yazması gibi birşey olarak paylaşılıyor.A)Kesinlikle Grip aşısı.eylül ayı başında bana demişlerdi grip aşısı ol diye olmadım hemen birkaç gün sonra ebemin örekesini tersten gördüm. :)soğuk algınlığı ve gribe ne iyi gelirilk önlem gribe yakalanmadan hemen mevsimi başında grip aşısı olmak.Saf meyve suları soğan suyu veya soğanın kendisi. birde kardeşimin tavsiye ettiği ve benimde on gün daha sürünürüm de yemem dediğim şehriyeli tavuk çorbası.Her öğün soframdan eksik etmediğim üzüm harnup dut pekmezi polen zerdeçal çörekotu sahlep içeren marmelat kıvamında besin takviyem.limon suyu.fakirlik ayıp günah değil evde hiçbirşey yoksa soğan da grip için bir tabur asker.soğanı ince ince dilip beya peynirle ekmek arası yaparsanız on numara lezzetli olur soğuk algınlığı ve gribe de 10 numara faydalı olur inşaallah. (AllahDilerse)Efenim dahası bol bol yatacaksınız istirahat edeceksiniz. haa içinizde çalışanlar öğrenciler vardır "kahretsin nasıl yatayım" derler.onlarda "standby" moda geçsinler yani günlük yapmaları gereken minimum işten başkasını yapmasınlar.meyve veya limon suyunu masalarından eksik etmesinler.Bu kişisel bir durumdur kişiden kişiye değişir doktor bana benical cold ile klamoks BID 625MG verdi. klamoks bıdı 12 saatte bir benical cold u 8 saatte bir içtim.meyve suları harnup pekmezleri istirahattler ve duaların da bereketiyle 2. günün sonundagözlerimi açtım elhamdülillah (bunu bana nasib eden Allahımı çok çok yüce tutarım demek).siz de doktora veya en azından eczacıya sormadan ilaç almayın.bol bol istirahat edin yukarda yazdıklarımı yapın dua edin şifa ayetlerini okuyun.Allah acil şifalar versin bu yazı beni sıktığı için burada noktalıyorum.çok çok geçmiş olsun halinden çok iyi anlıyorum soğuk algınlığı ve grip çok kötü bir hastalık bildiğim herşeyi seninle paylaştım.Allah tekrarını yaşatmasın amin..