en ucuz kurban bedeli kaç para

En ucuz Kurban Fiyatı Ne kadar

EN UCUZ KURBAN BEDELLERİ (HAYIR KURUMLARI)

1. Yeryüzü Doktorları en ucuz kurban fiyatı : 220 tl.

2. Kimse Yokmu Afrika en ucuz kurban fiyatı : 225 tl.

3. Kimse Yokmu Asya en ucuz kurban fiyatı : 235 tl.

4. Deniz Feneri Y.Dışı en ucuz kurban fiyatı : 240 tl

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