ntv spor radyo frekansi

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Bursaspor Manisaspor İbb istanbul büyükşehir
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maçlarını canlı yayınlayan NTVSPOR Radyosunun
il il frekansları burada
NTV LİG Radyo frekansları
istanbul: 87.7
NTV spor radyo izmir frekansı : 94.5
ntv spor Radyo frekansı Eskişehir: 99.3
sadece bunları bulabildim. NTV spor radyoyu internetten canlı dinlemek için içerik hazırlayıp bağlantı vereceğiz. Antalya Adana Ankara gibi Ntv spor radyosunun
Tüm illerdeki frekanslarını biliyorsanız yorum olarak paylaşın arayan garipler ulaşsın.