İstanbul'da Kar Tatili 2 Gün Mü?

Aralıklarla yağmaya devam eden kar öğrencilerin yüzünü güldürdü. İstanbulda 8 Ocak 2013 tarihi, yollarda buzlanma olabileceğinden riskli durum görülerek Ana, İlk ve ortaöğretim (lise) kurumlarında tatil edildi. Peki bu tatil yarın için de geçerli mi yani tatil 2 gün mü?Diğer illerimiz de ise durum şöyle:Bartın’da eğitime kar molası, Bartın’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.Niğde'nin Bor ilçesinde eğitime kar engeli, Niğde'nin Bor ilçesinde hava muhalefeti sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.NEVŞEHİR:Nevşehir'de eğitime kar molası, Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.Tunceli il merkezi ve ilçelere bağlı toplam 311 köy yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ovacık ve Nazimiye ilçe merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi buldu. Kar yağışının devam ettiği Tunceli kent merkezi ile merkeze bağlı köylerde okullar 2 gün süreyle tatil edildi.Erzurum'da merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'nin ardından il genelinde okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.Erzurum İl Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kar Yağışı nedeniyle, Erzurum il genelinde okul öncesi, ilköğretim, özel eğitim merkezleri ve liseler, 07 Ocak 2013 (yarın) bir gün süreyle tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Kars’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli tüm okullar 2 tatil edildi.Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının devam etmesi üzerine tatil kararı alındı. İl merkezi, ilçe ve köylerdeki tüm okullar, pazartesi ve salı günü için 2 süreyle tatil edildi. Kars’taki okullarda eğitim- öğretime 9 Ocak çarşamba günü başlanacak.Muş'un Varto ilçesinde okullar 2 gün süre ile tatil edildi.Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile Varto ve bağlı köylerde okullar Pazartesi ve Salı günü için tatil edildi.Varto Kaymakamı Tahir Şahin, aşırı kar yağışı dolayısı ile okulları 2 gün süre ile tatil ettiklerini açıklayarak, cumartesi günü başlayan kar yağışının aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı. Şahin, kar yağışının durması halinde eğitim ve öğretimin Çarşamba günü yeniden başlayacağını söyledi.Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezi ve ilçelerindeki okullar 1 gün tatil edildi.Bayburt’ta eğitime 1 gün ara verildi, Bayburt’ta 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.Ağrı'da okullar iki gün tatil edildi, Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.Bitlis’te okullar 2 gün tatil, Bitlis ve ilçelerinde 3 gündür devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde 2 gün, Hizan merkez ve bağlı köylerde 2, Tatvan merkez birinci kademe okullar ve merkeze bağlı köyler 2 gün tatil edildi.Ezincan’da 5 ilçede okullar tatil edildi, Erzincan’da aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle, Erzincan şehir merkezi yanı sıra Kemaliye, İliç, Otlukbeli, Çayırlı ve Tercan ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün, Erzincan Üniversitesi'nde de 2 gün ara verildi.