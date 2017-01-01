yandex trafik Bolu dağı canlı yol durumu

Yandex Harita trafik Bolu dağı canlı yol durumu

Yandex haritaların uydudan birebir canlı trafik durumu görüntüsü hizmetini verdiğini biliyor muydunuz. bilmiyorsanız şimdi kar kapıyı bastırınca Bolu dağı kamera görüntüsüde bulamayınca öğrendiniz di mi?evet yandex harita Tüm Türkiye genelinde canlı trafik bilgisini gösteriyor. ben şimdi sizlere yandex haritanın trafik durumu göster modunda Bolu dağı koordinatlarının linkini vereceğim tıkladığınız an karşınıza bolu dağı canlı yol durumu trafik bilgisi çıkacak.Şöyle çalışıyor giriyorsunuz harita yandex com a sağ köşeden trafik bilgisini göster diyorsunuz ve sonra Bolu tüneli veya Bolu dağı yazıyorsunuz. şıp diye size buluyor. anayol üzerinde yoğun olan yerleri kırmızı açık olan yerleri yeşil olarak size gösteriyor. bu görüntüyü canlı olarak dakika dakika uydudan alıyor. yoğun trafik bilgisini de kendi yaptıkları bir yazılım ile araç yoğunluğuna göre otomatik renklendiriyorlar.