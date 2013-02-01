1Tv Georgia canlı izle takılmadan
bu akşam saat 21:45 te Galatasaray Schalke 04 (şalke) Almanya takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar ligi maçını canlı
yayınlayacak tvlerden sadece bir tanesi .
1Tv Georgia Gürcistan tvyi buradan canlı izleyebileceğiniz gibi, evinide uydu alıcınız varsa (bizimki yandı) aşağıda paylaştığımız 1Tv Georgia uydu frekanslarını girerek uydu tv niden de ekleyebilirsiniz. ama biss key eklerlermi onu bilemiyorum. eğer biss key eklerlerse uydu alıcı cihazınızın otomatik biss key çözme özelliği olması lazım yoksa izleyemezsiniz.
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