Android Klavye Kılıfta Türkçe karakterler nasıl yazılır.

bu bir deneme yazısıdır. sitemiz için yeni bir ayar çektik o ayarın etkili olup olmadığını görebilmek içinyeni bir haber eklememiz gerekiyordu.bugün uğraştığım piranha android tabletin klavye kılıfındaki üşğıö harflerini android tabletin tanımaması beni kıl etti aklıma bu konu geldi. türkçe karakterli klavye kılıf var mı bilmiyorum amaeğer sizinde concord gibi piranha gibi bir tabletiniz varsa ve klavye kılıfındaki türkçe karakterler (harfler) basmıyorsa android klavyenizi değiştirin.android markette external keyboard helper diye bir program var onu indirin external keyboard yazınca çıkar zaten. klavyedeki tüm harflere basıyor. üstelik istediğiniz tuşa istediğiniz harfi ekleyebiliyorsunuz. durun size programın tam ismini koyayım da bari güzel bi haber olsun. external keyboard helper. full sürümü 2.03 dolar demo sürümü bedava ama yazarken ikide bir otomatikmen DEMO VERSION yazıyor.