islami tatil mekanlari

selamlar
geçen hafta tatildeydim. muhafazakar biri olduğum için ve daha doğrusu bir yakınım tarafından davetli olduğum için Didim de bulunana Caprice Thermal Palace 7 hilalli islami tatil mekanına yani islami tatil oteline gittim.
bugün sizlere bununla beraber benim gibi dini hassasiyetiniz varsa diye islami tatil otellerinin islami tatil mekanlarının isimlerini paylaşacağım. Hangi islami tatil mekanı kaç para islami tatil mekanı fiyatları ne kadar nerede öğrenmek için ismini paylaştığım islami tatil mekanının sitesine gidip bakabilirsiniz.
İSLAMİ TATİL MEKANLARININ NE ÖZELLİĞİ VAR?
diye merak ediyorsanız caprice otelden edindiğim izlenimlerle sizlere azicik bahsedeyim.
bir kere otelin içinde mubarek ezan okunuyor ve erkekler hurra otelde bulunan mescide akın ediyor. bunu yaşamak çok güzel bir duygu.
lobide çay içiyorsunuz ve birden hoparlorlerden "Allahuekber Alaaahuekbeer!" nidaları geliyor ve herkes hemen kalkıp mescide akın ediyor.
2.si islami bir tatil mekanına gittiğinizde ortalıkta mayo bikini ile dolaşan kimseyi görmüyorsunuz.
kadınların ve erkeklerin ayrı havuzları ayrı plajları hamamları saunaları oturma yerleri ve mescitleri var. ama dileyen bayanlar erkeklere açık aile oturma yerlerinde eşleri ve çocukları ile rahatca oturabiliyorlar. bayanlara özel oturma alanları sırf öyle isteyen bayanlar için.
3.sü islami bir tatil mekanına gittiğinizde ortalıkta sarhoş ayyaş veya alkol tüketen birini göremiyorsunuz.herkesin aklı başında.
kısacası muhafazakar bir insansanız ve tatil yapmak istiyorsanız islami tatil mekanları tam size göre.
aşağıda birçok islami tatil mekanlarının yerleri isimleri konaklama ve fiyat bilgisi için iletişim bilgilerini sizlerle paylaşacağım. burada paylaştığım otellerin hepsinde bayanlara özel havuz bayanlara özel mekanlar var.
1.Aydın Didim Akbük Caprice Thermal palace otel. islami tatil mekanı
Fiyatları ve iletişim : 444 44 25
2.Adenya otel Antalya islami Tatil Mekanı
Ulaşım : Tesisimiz Alanya’nın Türkler Beldesine bağlı olup Alanya merkeze 22 km, Antalya merkeze ise 115 km, Antalya Havalimanına 105 km, Gazipaşa Havalimanına 60 km. uzaklıktadır
Adres : Fuğla Mevkii. Gölcük Cad. No: 19 07400 Türkler / Alanya / ANTALYA / TÜRKİYE
fiyatları ve iletişim için Telefon : (+90 242)-510-22-22 (pbx)
Faks : (+90 242)-517-39-40
Email : info@adenyahotels.com.tr
3-Asos Thermal Delux Nevşehir islami tatil mekanı
Asos Thermal Deluxe Hotel İletişim Bilgileri
Tel : +90 (384) 471 25 65 (PBX) Fax : +90 (384) 471 37 10
Kaplıcalar Mevkii Kozaklı - NEVŞEHİR
3-Şah inn paradise Antalya islami tatil mekanı
Şah inn Paradise 1.Sınıf Tatil Köyü Merkez
Adres : Mavikent Kumluca ANTALYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 242 884 46 66
Faks : +90 242 884 44 90
4- İhlas Armutlu Tatil köyü Yalova islamı Tatil Mekanı
fiyatları ve iletişim için
0226 531 10 00
5-Bodrum İnanç Otel islami tatil mekanı
Şakir Esendemir Sok. No:9 Gümbet - Bodrum - MUĞLA
Rezervasyon: +90 554 886 49 88
Rezervasyon Saatleri: 08:00 - 23:00
Faks: +90 252 319 56 41
Email: info@inanchotel.com
MSN: inanchotel@hotmail.com
Yurtdışı Rezervasyon: +90 252 319 56 02 - 319 56 80
6-Tuğra suit otel Alanya Antalya islami tatil mekanı
iletişim fiyat ve rezervasyon
0242 545 44 33