islami tatil mekanlari

selamlar

geçen hafta tatildeydim. muhafazakar biri olduğum için ve daha doğrusu bir yakınım tarafından davetli olduğum için Didim de bulunana Caprice Thermal Palace 7 hilalli islami tatil mekanına yani islami tatil oteline gittim.

bugün sizlere bununla beraber benim gibi dini hassasiyetiniz varsa diye islami tatil otellerinin islami tatil mekanlarının isimlerini paylaşacağım. Hangi islami tatil mekanı kaç para islami tatil mekanı fiyatları ne kadar nerede öğrenmek için ismini paylaştığım islami tatil mekanının sitesine gidip bakabilirsiniz.





İSLAMİ TATİL MEKANLARININ NE ÖZELLİĞİ VAR?

diye merak ediyorsanız caprice otelden edindiğim izlenimlerle sizlere azicik bahsedeyim.

bir kere otelin içinde mubarek ezan okunuyor ve erkekler hurra otelde bulunan mescide akın ediyor. bunu yaşamak çok güzel bir duygu.

lobide çay içiyorsunuz ve birden hoparlorlerden "Allahuekber Alaaahuekbeer!" nidaları geliyor ve herkes hemen kalkıp mescide akın ediyor.



2.si islami bir tatil mekanına gittiğinizde ortalıkta mayo bikini ile dolaşan kimseyi görmüyorsunuz.

kadınların ve erkeklerin ayrı havuzları ayrı plajları hamamları saunaları oturma yerleri ve mescitleri var. ama dileyen bayanlar erkeklere açık aile oturma yerlerinde eşleri ve çocukları ile rahatca oturabiliyorlar. bayanlara özel oturma alanları sırf öyle isteyen bayanlar için.



3.sü islami bir tatil mekanına gittiğinizde ortalıkta sarhoş ayyaş veya alkol tüketen birini göremiyorsunuz.herkesin aklı başında.



kısacası muhafazakar bir insansanız ve tatil yapmak istiyorsanız islami tatil mekanları tam size göre.



aşağıda birçok islami tatil mekanlarının yerleri isimleri konaklama ve fiyat bilgisi için iletişim bilgilerini sizlerle paylaşacağım. burada paylaştığım otellerin hepsinde bayanlara özel havuz bayanlara özel mekanlar var.



1.Aydın Didim Akbük Caprice Thermal palace otel. islami tatil mekanı

Fiyatları ve iletişim : 444 44 25



2.Adenya otel Antalya islami Tatil Mekanı



Ulaşım : Tesisimiz Alanya’nın Türkler Beldesine bağlı olup Alanya merkeze 22 km, Antalya merkeze ise 115 km, Antalya Havalimanına 105 km, Gazipaşa Havalimanına 60 km. uzaklıktadır

Adres : Fuğla Mevkii. Gölcük Cad. No: 19 07400 Türkler / Alanya / ANTALYA / TÜRKİYE

fiyatları ve iletişim için Telefon : (+90 242)-510-22-22 (pbx)

Faks : (+90 242)-517-39-40

Email : info@adenyahotels.com.tr



3-Asos Thermal Delux Nevşehir islami tatil mekanı

Asos Thermal Deluxe Hotel İletişim Bilgileri

Tel : +90 (384) 471 25 65 (PBX) Fax : +90 (384) 471 37 10

Kaplıcalar Mevkii Kozaklı - NEVŞEHİR



3-Şah inn paradise Antalya islami tatil mekanı



Şah inn Paradise 1.Sınıf Tatil Köyü Merkez

Adres : Mavikent Kumluca ANTALYA / TÜRKİYE

Telefon : +90 242 884 46 66

Faks : +90 242 884 44 90



4- İhlas Armutlu Tatil köyü Yalova islamı Tatil Mekanı



fiyatları ve iletişim için

0226 531 10 00



5-Bodrum İnanç Otel islami tatil mekanı



Şakir Esendemir Sok. No:9 Gümbet - Bodrum - MUĞLA



Rezervasyon: +90 554 886 49 88



Rezervasyon Saatleri: 08:00 - 23:00



Faks: +90 252 319 56 41



Email: info@inanchotel.com



MSN: inanchotel@hotmail.com



Yurtdışı Rezervasyon: +90 252 319 56 02 - 319 56 80



6-Tuğra suit otel Alanya Antalya islami tatil mekanı



iletişim fiyat ve rezervasyon

0242 545 44 33









selamlargeçen hafta tatildeydim. muhafazakar biri olduğum için ve daha doğrusu bir yakınım tarafından davetli olduğum için Didim de bulunana Caprice Thermal Palace 7 hilalli islami tatil mekanına yani islami tatil oteline gittim.bugün sizlere bununla beraber benim gibi dini hassasiyetiniz varsa diye islami tatil otellerinin islami tatil mekanlarının isimlerini paylaşacağım. Hangi islami tatil mekanı kaç para islami tatil mekanı fiyatları ne kadar nerede öğrenmek için ismini paylaştığım islami tatil mekanının sitesine gidip bakabilirsiniz.diye merak ediyorsanız caprice otelden edindiğim izlenimlerle sizlere azicik bahsedeyim.bir kere otelin içinde mubarek ezan okunuyor ve erkekler hurra otelde bulunan mescide akın ediyor. bunu yaşamak çok güzel bir duygu.lobide çay içiyorsunuz ve birden hoparlorlerden "Allahuekber Alaaahuekbeer!" nidaları geliyor ve herkes hemen kalkıp mescide akın ediyor.2.si islami bir tatil mekanına gittiğinizde ortalıkta mayo bikini ile dolaşan kimseyi görmüyorsunuz.kadınların ve erkeklerin ayrı havuzları ayrı plajları hamamları saunaları oturma yerleri ve mescitleri var. ama dileyen bayanlar erkeklere açık aile oturma yerlerinde eşleri ve çocukları ile rahatca oturabiliyorlar. bayanlara özel oturma alanları sırf öyle isteyen bayanlar için.3.sü islami bir tatil mekanına gittiğinizde ortalıkta sarhoş ayyaş veya alkol tüketen birini göremiyorsunuz.herkesin aklı başında.kısacası muhafazakar bir insansanız ve tatil yapmak istiyorsanız islami tatil mekanları tam size göre.aşağıda birçok islami tatil mekanlarının yerleri isimleri konaklama ve fiyat bilgisi için iletişim bilgilerini sizlerle paylaşacağım. burada paylaştığım otellerin hepsinde bayanlara özel havuz bayanlara özel mekanlar var. Fiyatları ve iletişim : 444 44 25Ulaşım : Tesisimiz Alanya’nın Türkler Beldesine bağlı olup Alanya merkeze 22 km, Antalya merkeze ise 115 km, Antalya Havalimanına 105 km, Gazipaşa Havalimanına 60 km. uzaklıktadırAdres : Fuğla Mevkii. Gölcük Cad. No: 19 07400 Türkler / Alanya / ANTALYA / TÜRKİYEfiyatları ve iletişim için Telefon : (+90 242)-510-22-22 (pbx)Faks : (+90 242)-517-39-40Email : info@adenyahotels.com.trAsos Thermal Deluxe Hotel İletişim BilgileriTel : +90 (384) 471 25 65 (PBX) Fax : +90 (384) 471 37 10Kaplıcalar Mevkii Kozaklı - NEVŞEHİRŞah inn Paradise 1.Sınıf Tatil Köyü MerkezAdres : Mavikent Kumluca ANTALYA / TÜRKİYETelefon : +90 242 884 46 66Faks : +90 242 884 44 90fiyatları ve iletişim için0226 531 10 00Şakir Esendemir Sok. No:9 Gümbet - Bodrum - MUĞLARezervasyon: +90 554 886 49 88Rezervasyon Saatleri: 08:00 - 23:00Faks: +90 252 319 56 41Email: info@inanchotel.comMSN: inanchotel@hotmail.comYurtdışı Rezervasyon: +90 252 319 56 02 - 319 56 80iletişim fiyat ve rezervasyon0242 545 44 33

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