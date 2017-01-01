sakiz çiğnemenin faydalari

Sakız çiğnemenin faydaları

Merhaba sevgili patlak okurlar sitemize bir düzenleme daha yaptıktan sonra işe yarayacakmı yaramayacak mı diye görmek için açtığımız bu konuda sizlerle sakız çiğnemenin faydalarını yazacağım. niye mi bu konu çünkü geçenlerde merak edip araştırmış ve bir kaç kaynaktan farklı şeyler okumuştum.onları çorba yapıp burada sizlerle paylaşayım.çünkü sürekli tükrük bezi salgılanmasına ve çene kaslarınızın sürekli çalışmasına sebep olur. tükürük doğal bir antibiyotiktir.sindirimin hızlanması demek daha çabuk acıkmanız daha fazla yemeniz demektir.böylelikle şişmanlarsınız.sakız çiğnerken ağzınız kuru kalmaz böylece daha az su içersiniz. özellikle diyaliz hastaları gibisu kısıtlanan hastalara tatsızsakız çiğnemek önerilir.bu gerçek çünkü benimde başıma geldi.çok miktarda naneli ve sakkaroz içeren sakızların içerisinde müshil etkisi yapan madde vardır. hatta kutusunu okursanız fazla tüketilmesi laksatif etki (müshil etkisi) yapabilir yazar.tatlı sakızı aç karına çiğnerseniz iştahınızı kapatır ve daha az yiyerek kilo vermenize yardımcı olur.bunu dabir haber sitesinde okudum hatta sınavlarda sakız çiğnemeye izin verilmeli filan diyordu.benim aklımda kalanlar bunlar. haa birde çevrenizde çok konuşan bıdı bıdı yapıp kafanızı şişiren birisi varsa ona bir sakız ikram edin böylece çenesini sakız çiğnemekle meşgul edip sizin kafanızı dinlemenize sebep olur. bunun da bizzat yaşadım.ha birde google images a sakız çiğnemek yazıp arayınca ilgili aramalarda sadece tırnak kesmek gösteriliyor ne alaka?burada sizlere pek çok siteden derlenmiş toplanmış özetlenmiş sakız çiğnemenin faydalarını yazdım. sakız çiğnemenin yararları hakkında sizinde eklemek istediğiniz birşey varsa tembellik etmeyin de bir yorum patlatın güzel bir kaynak olsun.