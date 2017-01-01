Aile hekimim eski adreste görünüyor

açıklama;

Taşındık ve Aile hekimimiz hala eski adresinde görünüyor nereye ba?vuraca?ız?

Aile hekimimizi yeni adresimizdeki ile nasıl değiştireceğiz, taşınma sonrası aile hekimi değiştirme işlemi,

Aile hekimleri irtibat numaraları ileti?im bilgileri diyenler için bir haber

internetten baktımda taşındıktan sonra Aile hekimimiz hala eski adresimize yakın olan yerde. önce aile hekimisorgulama sayfasından aile hekimimi buldum ama iletişim bilgileri yok. sonra çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi binasının iletişim buldum. ve oraya taşındığımızı bildiren bir mail attım.bakalım ne olacak dilerseniz siz telefon da edebilirsiniz. Taşınma sonrası Aile doktorunuzu hekimini değiştirmek için yapmanız gereken şey aile hekimliği öğrenme sayfasından Aile hakiminizi ve çalıştığı ASM Aile sağlığı merkezini öğrenmek vebirazdan sizinle paylaşacağım di?er kaynak haberdeki Aile sağlığı merkezleri iletişim bilgilerine bakarak aile eski aile sağlığı merkezinizi arayarak aile hekiminize taşındığınızı bildirmek.