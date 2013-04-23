Boğazini deldi Hayatini kurtardi video

Boğazını DeldiHayatını Kurtardı - Boğazını Delerek Hayatını Kurtardı Video

sakaryada kaza geçiren motorcunun boğazını delerek delen hayatını kurtaran kadın doktor Bircan Yarıcı videosu23.04.2013Sakarya'nın Akyazı İlçesinde panelvanla çarpışan motosiklet sürücüsü Behçet Çelik kazada yaralanırken, dili boğazına kaçtı.Tesadüfen olay yerinden geçen doktor Bircan Yarıcı, yaralının dilini çıkaramayınca, boğulmaması için boğazını kesici aletle delip hayatta kalmasını sağladı. Yaralı daha sonra gelen 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.Akyazı ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Behçet Çelik yönetimindeki 54 HV 173 plakalı motosiklet, önünde gitmekte olan Ahmet Sapoğlu'nun kullandığı 54 HC 015 plakalı hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle aracın altına girdi.Kazada motosiklet sürücüsü Behçet Çelik başından aldığı darbeler sonrasında ağır yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlarla birlikte olay yerine gelen Akyazı 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi doktorlarından Bircan Yarıcı, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücünün kaza sonrasında dilinin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirleyen kadın doktor, önce dili çıkarmak için çevre esnafından bir kaşık bulmalarını istedi.Kaşık bulunamayınca yaralının kaybedilme tehlikesi nedeniyle Dr. Yarıcı onun nefes almasını sağlayıp, hayatta kalabilmesi için son çare olarak boğazını delmekte buldu. Yaralı daha sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilirken, Doktor Bircan Yarıcı yaptığı müdahaleleri de onlara anlattı.Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Çelik'in sağlık durumunun düzelmekte olduğu belirtildi.