Pazar, Mayıs 19, 2013

cork cork gulu gulu cork

cork cork gulu cork gulu gulu cork cork gulu gulu coork



3+1 de oğuzhan koçun eski çocukluk videosunda söylediği saçma sapan şarkı.
ey Allahım ya Rabbim yaa Oğuzhan Koç ta seyircilere söyletti.

şarkının videosunu sizlerle paylaşmak isterdim ama hiç havamda değilim.
reyting olsun diye açıverdim işte.
şimdi dağılın.






Gulu Gulu cork cork gulu gulu cork şarkısını tekrar söylerlerse hemen çekip koyarım buraya.
vermezlerse başka bigün buluruz artık. ne yapak yani size video açıp "gulu gulu cork cork gulu cork" şarkısını mı söyleyek.
twitterde bastırın tekrarını isteyin #üçartıbir haştag bu
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