Fatih Terimi Aglatan Belgesel video

Fatih Terimi Ağlatan Video Belgesel (KanalTürk- Top Bizde)

KanalTürk Top bizde programında GS Teknik direktörü Fatih terim için hazırlanan belgesel videosuFatih terimi Duygulandıran bir video olmuş. bizde izledik hoşumuza gitti sizinle paylaşmak istedik.o saçlar. o boynundan eksik olmayan altın zincir :)aslında o kadar da salya sümük "Anneee" diye ağlamamış yani.ama Fatih terimin gözleri dolu dolu olmuş neyse işte Fatih terimi Ağlatan Belgesel video yada Fatih Terimi Duygulandıran video. sizde bi yorum yapın. ben zeverim bu adamı. Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı teknik direktörlerden biridir he?ne dersiniz?video kaliteli değil ama idaree edin işte sanki hergün mü seyredeceksiniz. bi defa izleyeceksiniz tamam.