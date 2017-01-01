Kazıksız alışveris eskidji

Kazıksız Alışveriş Eskidji

Böyle slogan mı olur kardeşim :)Borussia Dortmund Real Madrid maçını izlerken arada bir bit pazarı reklamı çıktı ki şaka gibi.kazıksız alışveriş eskidji bit pazarı.Helal olsun bu kadar akılda kalıcı ve basit bir slogan bulunur. eskidji reklam departmanını tebrik ediyorum. eminim sözlüklerde sosyal medya da da bunun hakkında bir çok entryler girilir tivitler atılır. ben işime bakarım kardeşim patlakhaber olarak ilk entry benden olsun. neden elalemin cenabetlerinin dolaştığı sitelere reyting verem ki?4 şubesi olan bir bit pazarı şampiyonlar ligi maçına reklam vermiş ne deyim helal olsun.bizde burada free olarak reklamını yaptık ama neyse belki bi yetkili gelip teşekkür mesajı yazar :)sende bi yorum yapsana bu yazıya.bu arada Kazıksız Alışveriş Eskidji nerde yani nerede diyenler için adresleri de verelim