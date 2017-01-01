vestelin cep telefonunun adi ne olacak

Vestel'in Cep Telefonunun adı ne olacak?

haberi hiç duymayanlar için bir özet vestel geçen seneden beri 2013 de Android işletim sistemli tamamen yerli üretim bir cep telefonu üretecekmiş. Nazif ZorluAğabeyimiz öyle açıklamış. çok sevindik göğsümüz kabardı. paramızı yastığımızın altınakoyduk vestelin telefonunun çıkmasını bekliyoruz. ama şöyle bir durum var. Vestel in iphone ve samsung galaxy i bitirecek cep telefonunungüzel birde ismi olmalı. bence isim için Nazif Abimiz internette bir yarışma çıkarmalı telefonun ismini halktan gelen tavsiyelerden seçmeli.-Telefonun çok güzelmiş markası ne?* Vestel-hmmm..---- 2017 güncelleme vestel çok güzel bir telefon çıkardı modelin Adı VENÜS oldu ----bizim eşşoğlueşşek avrupai sevdalısı milletimiz buramburam toprak kokan güzelim vestel isminden hazzetmez. onlar için hızı ve kaliteyi çağrıştıracak bir isim olmalı iphone galaxy ve yurdum karışımı bir isim. nasıl olacaksabirde nazif abimize işi bilenlerden olarak acizane tavsiyemiz. Android telefonların güncellemeleri sık oluyor mutlaka güncellemeleri almalı. bakın huavei güncelleme almadı hikaye oldu gitti. vestel telefonlar vestel tabletler mutlaka android güncellemeleri almalı. neyse benim işim var çıkmam lazım.hey sen bu haberi okuyan kıymetli patlak okursenin vestel marka cep telefonu ve tabletler için bir isim fikrin var mı?belki de en orjinal isim senin aklında yatıyordur belki de nazif abi bu yazıyı okuyup senin bulduğun ismi beğenir.güzel isimleri haberin içine ekleyeceğim.Vestel cep telefonu ve tabletleri ne zaman çıkacak kaç para olacak özellikleri ne olacak henüz nazif abi net birşey söylemiş değil.bence de söylemesin zaten önce sitesini bilenlere açtırsın. vestphone.com gibi. sonra telefonun ismini açıklasın yoksa o domaini bazı uyanıklar erkenden alıp nazif abimize pahalıdan satarlar.Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bugünkü IFA basın toplantısında 3 yeni Vestel akıllı telefonunu resmi olarak tanıtırken, fuar süresince de bu modeller ziyaretçilere sergilendi. Modeller halen geliştirme aşamasında olduğu için ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında kesin bilgiler yok. Ancak Vestel modellerine çok güvendiği için yıllık bazda 15-20 milyon adetlik satış hedefliyor. Vestel sadece ülkemizde değil farklı bir marka altında diğer ülkelere de akıllı telefon ihracatı yapmayı planlıyor. Vestel'in akıllı telefonları 5, 4.7 ve 4.3 inç ekran boyutlarına sahip olacak. 5 inçlik modelde HD ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm işlemcisi, 2GB RAM, Android işletim sistemi, 12MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler olacak. Diğer modellerin özellikleri bilinmiyor. Vestel ayrıca kendi Android uygulama mağazasını da modellerle eş zamanlı olarak kullanıcılara sunacak.