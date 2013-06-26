Atv Doksanlar 90lar dizisi
gutıntak.
Bende 78 doğumlu ve doksanlarda elinde domates ekmekle akşama kadar sokakta oynayan bir çocuk olarak Atv nin ve Yapımcı Birol Güven abimizin filmine katkı olsun diye 90lar dizisine eklenebilecek çocuksu objeleri hatıraları burada paylaşmak istedim.
yani Birol Abimiz 80ler dizisinde nasıl twitterdan atv 90lar dizisiyle ilgili diziye ekleyebileceği bildiğim çocuk hatıralarını buraya ekleyeceğim. 90lar dizisinde çalan müziklerle 90larda tv deki çizgi filmler ve diziler ilgili ayrı bir haber daha patlatacağım. ne yaparsın bizim işimiz bu eğlenceli haberler patlatmak.
ATV 90LAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
26 haziran çarşamba saat 20:00 de atvde
atv 90lar doksanlar dizisi 1. bölümü özeti
1990 yılının yaz aylarında başlayan hikaye, bir kaç yıl önce birbirlerine küsmüş olan Bekir ve Nuri adında iki kardeşi konu alır. Bu iki kardeşin eşleri de bu küslükten dolayı birbirleriyle konuşmamaktadır. Gün geçtikçe küslüğün şiddeti artıyor, iki kardeş birbirlerinin yüzlerini bile görmek istemiyordur. Nuri'nin büyük oğlu Mustafa'nın nişanına Bekir'in gidip gitmeyeceği mahallede büyük merak konusudur... Öte yandan sosyal medyanın, arkadaşlık sitelerinin, cep telefonlarının olmadığı o günlerde gençlerin gündemini oluşturan en önemli şey, yine kuşkusuz aşklardır...
ATV 90LAR (DOOKSANLAR) DİZİSİNDE NELER OLMALI
işte yazının en keyifili yeri.
çocuk oyunları ve çocukların sevdiği vakit geçirdiği şeyler olarak atv nin doksanlar 90lar dizisinde şunlar olmalı.
TASOLAR - MEGA TASOLAR
TOMBİ - PANÇO - KRISPY - PATSITO CİPSLER
TURBO - PEMBO - TİPİTİP -TAXI SAKIZLARI
CİNO ÇİKOLATA ÇOKOMEL ETİ PUF eti cin
HOROZLU ŞEKERLER DÜDÜKLÜ MELODY ŞEKERLER HALLS PEZO ŞEKERLER
KOKULU ARIMAYA SİLGİLER - NOVA COLOR BOYALAR
ortasını delip boynumuza taktığımız kokulu arımaya silgiler üzerinde zehirsizdir yazıyor diye derste yediğimiz
novacolor boyalar.
VOLTRAN KALEMLİKLER
WALKMANLAR
SANAL BEBEKLER ATARİ GAZOZ KAPAKLARI KİBRİT KARTLARI
Tahta kızaklar , elektrik borularına kağıttan huni mermi yapıp balkondan gelen geçene atıp saklanmalar, çivi oyununda arkadaşı darboğaz yapmalar, misket oyununda çelçöp mamdik deyip misketin yolunu temizlemeler,Atarili hesap makineli databanklı saatler,
siyah atariler, bakkallarda hediyeli çekilişler, dönen salıncaklı abiler, ayı oynatanlar, torpil kız kaçıran füze ler.
yaa daha neler var neler hepsi birbirinden güzel hele o zamanlar televizyonda olan diziler programlar çizgi filmler ayrı bir haber konusu onu sonra açacağım inşallar atv 90lar dizisi için .
doksanlarda dışarda akşama kadar top oynarken geçen ilginç ve çocuksu diyalogları da yazmadan geçemeyeceğim.
plastik top bile pahalıydı biz mahallede otururken mahallenin futboldan hiç anlamayan zengin çocuğu koltuğunda plastik topu ile
kasıla kasıla gelirdi.
kendisi de oynamak şartıyla bizi topuyla oynatırdı. onu kaleci yapardık. eğer birzz futboldan anlıyorsa top benim deyip istediği mevkide oynardı :)
adım sayıp adam alırdı.
kimi aldın
Ahmeti
-mehmet gel
-osman
ooo siz çok güçlü oldunuz.
top uzağa giderdi
Atanalır spor derdik.
atan gidip alırdı.
topun sahibine bi faul falan yapmaya kalktım mı topunu koltuğuna alıp giderdi bizde pis zengin çocuğu diye arkasından bakardık.
üç korner 1 penaltıydı.
kaleci değişirse 2 penaltı kullanılırdı.
kaleci oyuncu vardı hem kaleci hem oyuncu olurdu.
her maç sonunda kavga olurdu yok haksız yendiniz yok ağlıyorsunuz filan herneyse atv 90lar için dizi yapacak öyle bir çırpıda anlatılacak birşey değil doksanlarda çocuk olmak. sokaktaki oyunlar kukalar, misketler, 9aylıklar yakan toplar. zillere basıp kaçmalar saklambaçlar beştaşlar her biri ayrı bir keyifti. akşam anneler camlara balkonlara dizilir bağırırdı
AAAhmeeet Babaaan çağırıyoo 5 dakkaya gelsin diyoo koooş.
siz değerli patlak okurlarımda yorum olarak ekleme yaparsanız sevinirim.
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