Adana Devlet Hastanesi internetten Randevu alma

ÖNEMLİ: MHRS Kaydınız Yok İse Mutlaka 5 Adımda Üyeliğinizi Gerçekleştiriniz (GEREKLİ)

Bağlantıdan Adana ilimizde bulunan şu Hastanelere 182 internet Randevu sistemi MHRS giriş sayfası ile online internetten randevu alabilirsiniz.Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi internetten randevu alma,Adana Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü internetten randevu alma,Adana Ceyhan Devlet Hastanesi internetten randevu alma,Adana Çukurova Devlet Hastanesi internetten randevu alma,Adana Devlet Hastanesi internetten randevu alma,Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi internetten randevu alma,Adana doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi internetten randevu alma,Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi internetten randevu alma,Adana Karaisalı Devlet Hastanesi internetten randevu alma,Adana Kozan Devlet Hastanesi internetten randevu alma,Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi internetten randevu alma,Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi internetten randevu alma,Adana Prof.Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi internetten randevu alma,Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi internetten randevu alma,1.Adım - Öncelikle aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.2.Adım - Açılan Sayfadan Randevu Alma, AL'ı Tıklayınız.3.Adım - MHRS Giriş penceresinin sol alt köşesindeki " Yeni Üyelik " butonunu tıklayarak üyeliğnizi gerçekleştiriniz.4.Adım - Üyelikte belirleyeceğiniz şifre ve T.C.Kimlik no ile Randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.5.Adım - Bundan sonra aynı şifre ile işlem yapacağınız için şifrenizi unutmayınızNot:Randevu Alma, günü 30'dakika önce Randevu Alma, aldığınız hastanede bulununuz