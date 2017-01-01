Aşk için ölürüm diyen delikanliya idam cezasi verdiler

Aşkım için Ölürüm Dedi idam cezası aldı

İŞTE O DURUŞMA!

Kız Arkadaşının kendisine Birlikte Taytanik filmine gitmeyi önerdiği Gariban Delikanlı Parası olmadığı için filme bilet alamadı.parası olmadığı için taytanik filmine çift kişilik sinema bileti alamayan Gariban delikanlı Sinema gişesini önünde erketeye yatıp çift kişilik bilet alan O.Ç un (Orhan Ç.) önünü kesip biletleri falçata ile gaspetti. iki bilet için Davacı olan O.Ç (O.Çağdaş)mahkemedece haklı bulundu. ama işler olduğundan çok daha farklı gelişti.Hakim-Bir Film için Adam Gaspetmeye değermiydi oğlumdiye sorunca.-Aşkım için ölürümCevabını veren Gariban Delikanlı hakimin-Geber O zaman! yaz kızım suçu sabit görülüp 3 ay ceza alması gerekirken Aşkı için Ölmeyi göze alan sanığın idamına karar verildi.Gariban Delikanlının bu karara hiç itiraz etmediği ve Şikayetçi olan O.Ç un da (Orhan Çağdaş) kıs kıs güldüğü bildirildi.