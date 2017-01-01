Balıkların solungaçlarina kulağina kar suyu kaçmak ne demek

Balıkların kulağına kar suyu kaçması ne demek?





işte size balıkların kulağına kar suyu kaçması ve neden suyun üstüne çıktıkları vedekulağına kar suyu kaçmak deyiminin anlamı (atasözünün değil)Eşşeğin kulağına suyu kaçırmak deyimi ile bu konunun hiçbir alakası yoktur.kendi hakkında tedirgin edici bir haber duymak anlamında kullanılan deyimdir.BALIKLARIN SOLUNGAÇLARINA KAR SUYU KAÇMASIVE KULAĞINA KAR SUYU KAÇMIŞ DEYİMİbir kimse kendi hakkında gizlice yapılan bir tertipten, çevrilen bir dolaptan, bir tayinden haberdar olursa ve ortalığa çıkıp bu dümeni araştırırsa "kulağına kar suyu kaçmış" denir.deyimin aslı, ilkbaharda karların eriyerek, suların dere ve ırmaklarla denizlere dökülmesi üzerine, balıklarda hastalık ve sersemlik yapmasindan gelir.baliklarin solungaçlarindaki hava kesecikleri, bu kar sularından etkilenir ve balıkları hasta eder. tabii ki, balıklarda bu yüzden su yüzüne çıkar ve kolayca yakalanır.halk arasında bu yüzden bu deyim kullanılır.aslında balıkların kulağı olur mu?hayır sadece iç kulakları vardır su kaçar mı kaçmaz. olayın aslısolungaçlarından kar suyu kaçan balıkların tiner çekmiş tinerciler gibi sersemleyip yem olmasıdır.balıkların kulağı olur mu var mı diye arayanlar için bunu da yazdım.