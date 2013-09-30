30 Eylül 2013 Pazartesi

Beşiktaş Antalyaspor maçi kaç kaç bitti

Beşiktaş Antalyaspor maçı Kaç Kaç bitti

Beşiktaş+Antalyaspor+maçı+Kaç+Kaç+bittiBugün oynanan
Beşiktaş Medikal park AntalyaSpor maçı 
30 ekim 2013 saat 21:53 itibariyle

 2-0 ANTALYASPOR'un Galibiyeti
 ile sonuçlandı.
Tebrikler Antalyaspor (bjkli cilekeseditor patlakhaber)





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