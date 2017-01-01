Street Fighter Dhalsim eline koluna hakim olamiyor diyenlere ateş püskürdü

street fighterin sevilen hintli karakterikendisi için eline koluna hakim olamıyor diyenlere ateş püskürdü.şeklinde muhabirimize dert yanan dhalsim e muhabirimizateş gibi sıcak çayı nasıl içebildiğini soruncaşeklinde cevap verip ateş püskürttü.kaşları yanan muhabirimiz ana avrat Dhalsime söverek oradan hızla uzaklaştı.Muhabirimizin amcasının polis eniştesinin de subay olduğu söyleniyor.