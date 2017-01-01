Street Fighter Dhalsim eline koluna hakim olamiyor diyenlere ateş püskürdü

Dhalsim eline koluna hakim olamıyor diyenlere ateş püskürdü


street fighterin sevilen hintli karakteri Dhalsim Hacımahmutoğlu kendisi için eline koluna hakim olamıyor diyenlere ateş püskürdü.

-Benim hakkımda eli uzun, eline koluna hakim olamıyor çok yavşayan bir adam diyorlar hanımla aram bozuldu. böyle diyenleri bir yakalasam onlara başka bir özelliğimi daha gösterip ateşte ızgara yapacağım.
şeklinde muhabirimize dert yanan dhalsim e muhabirimiz
ateş gibi sıcak çayı nasıl içebildiğini sorunca
-ooff off içim yanıyor içim çayın sıcağı ne ki?
şeklinde cevap verip ateş püskürttü.

kaşları yanan muhabirimiz ana avrat Dhalsime söverek oradan hızla uzaklaştı.
Muhabirimizin amcasının polis eniştesinin de subay olduğu söyleniyor.




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