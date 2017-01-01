Dominos pizza dikkat beleşçi var damgasi

Dominos pizza dikkat beleşçi var damgasiHaberin özeti Dominos pizza yarım saat kuralına dikkat eden müşterilerinin siparişlerin "Dikkat Beleşçi" damgası vuruyormuş. beleşçi damgasını yanlışlıkla pizza kutusuna vurunca olay açığa çıkmış. adam da dava açmışAlınan siparişleri soğumadan adrese 30 dakikada teslim edeceği garantisini müşterilerine veren fast food zincirlerinden Domino’s Pizza’nın bazı çalışanları, zamanında teslim edilmeyen siparişlerde uygulanan ‘hediye pizza uygulaması’ndan yararlanan müşterileri ‘Beleşçi’ konumuna düşürdü.Buna da, çalışanların 30 dakikada teslim kuralından yararlanan bazı müşterileri bilgisayar kayıtlarınaibaresini eklemeleri neden oldu.Sipariş verenlerin adres kayıtlarında yer alan bu ibare, pizzaların soğumaması için konulan kutuların üzerine de yapıştırılınca,skandalı ortaya çıktı.İstanbul Çekmeköy şubesinde yaşanan bu tatsız olayı doğrulayan Domino’s Pizza, bazı müşterilerin yaşamış olduğu bu durumun münferit bir hatadan kaynaklandığını ve Domino’s ailesi için de kabul edilir olmadığını açıkladı.Açıklamada, yaşanan sorunla ilgili detaylı bir inceleme de başlatıldığına yer verildi.Müşteri çılgına döndü Okuyucu Orçun Aksu’nun Hürriyet ’in Tüketici Köşesi’ne yaptığı şikâyet başvurusuyla ortaya çıkan bu skandal, geçen günlerde Domino’s Pizza’nın İstanbul Çekmeköy şubesinde yaşandı.Daha önce verdiği bir siparişin geç teslim edilmesi nedeniyle 30 dakika kuralından yararlanan ve hediye pizza hakkını kullanan Aksu, görevli personel nedeniyle şubenin oluşturduğu müşteri adres kayıtlarında,ibaresiyle yer aldı. Aksu’nun daha sonra verdiği pizza siparişlerde de bu kayıtlar kullanıldı. Ancak, bu ibare sadece Domino’s Pizza’nın Çekmeköy şube kayıtlarında yer almakla kalmadı. Sipariş sonrası bilgisayar çıkışı alınarak, müşteriye teslim edilen pizzaların kutusuna da yapıştırıldı. Böyle olunca da, pizzaların kutusu üzerinde, müşteri adresinin yanı sıra bir de “Lütfen 30 dakika kuralına uyun. Beleschi. Dikkat!” ibaresi de yer aldı. Bunu gören müşteri de çılgına döndü. Domino’s Pizza’ya dava Domino’s Pizza’nın tüm şubelerini kapsayan 30 dakika kuralı yüzünden beleşçi olarak gösterilen Aksu şimdi, söz konusu fast food zinciri hakkında hakaret davası açmaya hazırlanıyor. Olayı doğrulayan Domino’s Pizza’dan ise şu açıklama yapıldı: “30 dakika garantisi müşterilerimiz ile Domino’s Pizza arasındaki özel bir bağ niteliğindedir. Vaat ettiğimiz sürede kusursuz bir teslimatı gerçekleştirmek bizim görevimiz ve müşterilerimizin de bu garanti ile her türlü beklentisi bizim önceliğimizdir. Bu nedenle bu konuyla ilgili bir hata Domino’s ailesi için de kabul edilir değildir. Bu doğrultuda müşterimize karşı yapılan hata sonrasında kendisiyle iletişime geçmiş bulunuyoruz. Müşterimize yaşamış olduğu durumun, münferit bir hata olduğunu ve şikâyetlerinin Domino’s Pizza tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini aktardık. Hem telefon, hem e-posta, hem de mektup yoluyla üzüntülerimizi bildirdik, kendisini Çekmeköy şubemize davet ettik.”